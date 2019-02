Zlín, Brno - Vznik krajského policejního ředitelství ve Zlínském kraji získává stále konkrétnější podobu. Z dnešního jednání hejtmana Libora Lukáše s pověřeným ředitelem jihomoravské policie Bedřichem Koutným vyplynulo, že na brněnském ředitelství začne od začátku příštího roku pracovat náměstek pověřený vznikem a koordinací krajské správy ve Zlíně.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Totéž se týká i kraje Vysočina, který také o vznik ředitelství usiluje. Náměstci se stanou partnery pro hejtmany a pokud se osvědčí, měli by se podle Koutného stát krajskými řediteli.

„Pro občany vznik krajského ředitelství znamená zpřehlednění policejní správy, ta bude kopírovat hranice kraje, a také posílení základních výkonných složek. Zpřehlednění je velmi důležité, protože nechápu, proč by třeba babička z Lopeníku měla telefonovat do Brna, když její problém může vyřešit policie s místní znalostí,“ řekl hejtman Lukáš, který zdůraznil, že důležitým aspektem v těchto dlouhodobých snahách je také rozsáhlá výstavba dálnic a tedy nutnost působení dálniční policie.

Krajské policejní ředitelství by mělo ve Zlíně vzniknout nejpozději do roku 2012. Předpokládá to navrhovaná novela zákona o policii, kterou vláda poslala na projednání do parlamentu.