Poliklinika ve Valašských Kloboukách rekonstruuje své vchody

V nadcházejících dnech se do areálu Valašskokloboucké polikliniky vrátí stavební ruch. Po nedávné bezbariérové úpravě chodníku a přístupového prostoru před hlavní budovou nyní pokračuje druhá fáze, při níž dojde k výměně vchodových dveří jak do nové, tak do staré budovy polikliniky.

Poliklinika ve Valašských Kloboukách rekonstruuje své vchody | Foto: se svolením město Valašské Klobouky