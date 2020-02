„Když byla žena v sedmém měsíci těhotenství, tak ji lékařka při běžné kontrole poslala rovnou na porodní sál, kde se musela podrobit císařskému řezu. Naše dcera měla sotva kilo. Na neonatologickém oddělení byla potom skoro dva měsíce, ale měla se od prvního dne čile k světu. Postupně dohnala váhový deficit, nějakou dobu jsme s ní docházeli na rehabilitační cvičení. Teď už budou Karolínce dva roky a lítá jako čert,“ směje se Martin Uchytil.

SPECIÁLNÍ PŘEHOZY

Jeho příběh, který měl šťastný konec, mu byl inspirací. Krajští policisté po dohodě s občanským sdružením Nedoklubko, uspořádali sbírku pro tuto organizaci. Že mají pomáhat a chránit, tak dokázali i tímto způsobem. Pro nedonošené děti vybrali mezi sebou téměř 40 tisíc korun. Zlínské Nedoklubko za tuto částku pořídilo pro neonatologické oddělení Krajské nemocnice T. Bati pět přehozů na inkubátory na JIP oddělení a intermediální oddělení. Zástupci krajské zlínské policie tento dar společně s Nedoklubkem ve středu předali sestrám z oddělení.

„Oslovili jsme příslušníky Policie Zlínského kraje, protože nás inspirovalo jejich heslo „Pomáhat a chránit,“ uvedla při této příležitosti za organizaci Nedoklubko ve Zlíně Radka Divoká. „Chci poděkovat Nedoklubku, že nám pomohli sehnat přehozy pro inkubátory. Hodně nám to pomůže, jsou to originály a není to úplně laciná záležitost,“ ocenila milou spolupráci vrchní sestra Simona Vyoralová. „Děkuji i vám, bez vás i dalších sponzorů, bychom si spoustu věcí nemohli dovolit,“ poděkovala i policistům Zlínského kraje.

„Jsme rádi, že jsme mohli pomoci a přispět na dobrou věc. V řadách naší police jsou lidé, kteří se s podobnou životní situací setkali. Máme i řadu mladých policistů, které to může potkat. Policie je tady aby pomáhala a chránila,“ usmála se za krajské policisty tisková mluvčí Lenka Javorková. „Právě proto jsme vás oslovili,“ reagovala za zlínské Nedoklubko koordinátorka Radka Divoká.

„Jsem moc rád, že jsme se ženou mohli přispět Nedoklubku. Náš příběh nás inspiroval, vyplynulo to tak nějak samo. Když se dcera předčasně narodila, tak se o nás lékaři i sestry velice dobře starali. Jsme jim za jejich péči vděční,“ usmál se tatínek Karolínky.

• Na neonatologickém oddělení Krajské nemocnice T. Bati je celkem 15 inkubátorů, sedm z nich je JIP neonatologickém oddělení KNTB.

• Nové přehozy pro nejmenší miminka jsou ušity se vzory žirafy, motiv pravděpodobně kopíruje název inkubátorů, typu „žirafa“. Jejich výhodou je, že se vrchní část inkubátoru dá zvednout, sestry pak mohou v případě potřeby dostupněji manipulovat s miminky. Podle staniční sestry na JIP zlínské neonatologie Marcely Pumprlové se tyto přehozy každý den perou. „Proto jich potřebujeme hodně,“ vysvětlila.

• Mezi nejmenší „mrňousky“ na zlínské neonatolgii patřily miminka s porodní váhou 470-490 gramů. „V Praze se narodila holčička s porodní váhou přes 300 gramů,“ připomněla staniční sestra Marcela Pumprlová.

Šátek s vůní maminky

Na zlínském neonatologickém oddělení jsou spokojené a klidné děti. A důvod? I když s nimi maminka stále není, její přítomnost miminka cítí ze šátku, který jejich maminka nosila.

„Máme to již vyzkoušeno. Maminkám poradíme, aby si pořídily hedvábný šátek a ten 24 hodin nosily. Pak jej uzavřou v sáčku a dají nám. My ty šátky pak dáváme jejich dětem do inkubátoru. Když s nimi manipulujeme, chceme aby děti byly klidné a maminku cítily kolem sebe. Oni si jej pak k sobě přitulí a jsou klidnější,“ přiblížila staniční sestra na novorozeneckém JIP. „My s děťátky manipulujeme co nejjemněji, ale maminky to umí ještě lépe,“ doplnila Marcela Pumprlová. „Mám tu nejkrásnější práci na světě,“ svěřila se se zářivým úsměvem.