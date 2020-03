Pomocnou ruku nejen starým lidem podává Sdružení dobrovolných hasičů Jarošov. „Rodičům nabízíme pomoc s hlídáním dětí a případnou asistencí při plnění školních povinností. Seniorům při obstarávání potravin. Veškerá činnost je bezplatná, služby se týkají uherskohradišťské městské části Jarošov,“ vyzývá sdružení na sociální síti Facebook.

Město spouští krizovou linku

Město Otrokovice spustí v úterý 17. března krizovou linku 725 997 391 (v pracovní dny 8 – 15 hod.) pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Určena je pro občany, kteří se nemají na koho obrátit s žádostí o zajištění nezbytných nákupů potravin a léků. Nákup za ně vyřídí zaměstnanci města, popř. dobrovolníci. Platba za nákup bude vždy probíhat bezkontaktně. Služba je určena pro nezbytné odůvodněné případy a limit na jeden nákup je omezen na 500 Kč.

Vzkazy raději na nástěnku, radí starosta

Šití roušek, pomoc s nákupy a další sdílené nabídky na sociálních sítích oceňuje uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha. Ten však upozorňuje na to, že spousta seniorů nemá internet, a proto by ti, co výpomoc pro ně nabízejí, měli své vzkazy vyvěsit na nástěnku, nebo vstupní dveře ve své bytovce. „Mnoho seniorů nemá nikoho, kdo by jim mohl pomoci a je extrémně důležité, aby zůstali doma v karanténě. Jsou nejohroženější skupinou. Děkuji všem, kdo v této těžké době myslí na druhé,“ vzkazuje Blaha.

Do zoo nejdříve za týden

Zcela uzavřena veřejnosti je od včerejška ZOO Zlín. V současnosti platí uzávěrka do 24. března. Jde o dobu minimální, která může být prodloužena.

Na úřad omezeně

O zrušení úředních hodin pro veřejnost rozhodl ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje, a to v období od pondělí 16. března až do šesté hodiny ranní dne 24. března 2020. Výjimkou je provoz podatelny krajského úřadu. Ten zůstává pro veřejnost pro osobní podání zatím zachován v omezené míře v pondělí a středu od 8 do 11 hodin.

Provoz jako o prázdninách

Od středy 18. března budou ve Zlínském kraji jezdit autobusy veřejné linkové dopravy v letním prázdninovém režimu. Budou se tedy řídit jízdními řády platnými pro období letních prázdnin. Jízdní řády budou nastaveny tak, aby zohledňovaly aktuální potřeby dopravní obslužnosti v jednotlivých částech kraje.

Prvního nakaženého má Hamé

Kroky kvůli prvnímu koronavirově nakaženému zaměstnanci musela přijat firma Hamé. „Přes mnoho preventivních opatření se v kunovickém závodě bohužel objevila první nakažená osoba,“ sdělil Milan Linka, mluvčí Orkla Foods Česko a Slovensko, jehož je Hamé součástí. Ten upozornil, že se koronavirus konzumací balených potravin nebo nápojů nešíří.

„Krizový tým ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí (KHS) ve Zlíně a krizovým štábem města Uherské Hradiště intenzivně provádí všechna potřebná opatření k ochraně ostatních zaměstnanců před nákazou koronavirem,“ poznamenal mluvčí. Vedení Hamé podle něj očekává, že bude muset dojít v Kunovicích k omezení výroby.

Zbrojovka zůstala uzavřena

Uzavřeny pro zaměstnance zůstaly včera brány areálu České zbrojovky v Uherském Brodě. Jedná se o jednodenní preventivní opatření.

„Firma přistoupila k přechodnému zastavení výroby na jeden den z důvodu přijetí organizačních opatření z preventivních důvodů, nikoliv z důvodu nákazy. Primárním zájmem je zajistit bezpečnost zaměstnanců. Dnes jsme podnikli kroky k obnovení provozu a zároveň minimalizaci rizika nákazy. V úterý 17. března výrobní dělníci nastoupí zpět do zaměstnání,“ uvedl včera mluvčí zbrojovky Radek Hauerland s tím, že zaměstnanci, jimž pracovní náplň umožňuje pracovat z domu, zůstanou i nadále na Home Office.

První zásilka roušek pro pobytová zařízení

Zlínský kraj dnes zahájil distribuci ochranných roušek pro pracovníky pobytových zařízení sociálních služeb. Během dne se rozdělilo 4 800 roušek, které kraj dostal k dispozici od státu.

„Uživatelé sociálních služeb patří mezi rizikové skupiny a ochranu potřebují také pracovníci, kteří se o ně starají. Nicméně v důsledku omezeného počtu ochranných roušek jsme dnes mohli rozdělit dodávku v minimálních počtech pouze pro pobytové sociální služby. Během zítřejšího dne plánujeme spustit elektronický sběr informací, kterým budeme mapovat stav ochranných pomůcek, jako jsou respirátory, pláště i dezinfekce. Tímto jednoduchým nástrojem bude zjišťována také personální situace v jednotlivých zařízeních sociálních služeb Zlínského kraje,“ uvedla Michaela Blahová, radní pro oblast sociální s tím, že kraj si uvědomuje nedostatek ochranných pomůcek a proto stále vyvíjí potřebné kroky k zajištění většího počtu od Ministerstva zdravotnictví ČR.