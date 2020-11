Pomáhat budou mimo jiné s manipulací a polohováním pacientů. V tiskové zprávě o tom informoval Egon Havrlant, tiskový mluvčí nemocni Zlínského kraje.

„Za pomoc armády jsme vděční. Během podzimní vlny pandemie nám její příslušníci pomáhali také v odběrovém stanu ve Zlíně. Teď jsou zařazeni do týmů přímo na zdravotnických pracovištích včetně oddělení s intenzivními lůžky, kde jsou hospitalizovaní pacienti s koronavirem v nejzávažnějších stavech. Jedná se mnohdy o obézní pacienty, často jsou i v umělém spánku na umělé plicní ventilaci. Silné paže jsou potřeba a pro sestry jsou při řadě každodenních úkonů při péči o pacienty vítanou pomocí,“ zdůraznil Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje.

Vojáci byli do nemocnic přiděleni v rámci celorepublikové armádní pomoci zdravotnickým a sociálním zařízením.

„Do Zlínského kraje zamířili vojenští profesionálové ze 143. zásobovacího praporu v Lipníku nad Bečvou, kteří absolvovali kurz Combat Lifesaver (CLS). Ten je rozšířeným kurzem první pomoci pro vybrané vojáky, kteří jsou například vysíláni do zahraničních misí,“ uvedla Magdaléna Dvořáková, mluvčí Generálního štábu Armády České republiky.

Vojáci vyslaní do Zlínského kraje mohou na nemocničních odděleních asistovat například při dezinfekci povrchů, úpravě lůžka, při transportu, polohování a hygienické péči o pacienta, při zásobování materiálem a jeho distribuci. Zároveň pracují vždy pouze pod dohledem a přímým vedením kmenového zdravotnického personálu nemocnic. Podle dohody by nemocnicím Zlínského kraje měli být k dispozici do 1. prosince 2020.