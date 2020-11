Například ve Vsetíně takovou službu organizují ve spolupráci s dobrovolníky, a proto tamní radnice spustila kromě linky pro ty, kteří chtějí nakoupit, také telefonní linku, na níž se mohou hlásit dobrovolníci ochotní pomoci sociálnímu odboru s nákupy.

„Během jarního nouzového stavu se Odboru sociálních věcí přihlásilo na 80 dobrovolníků. Od jara se však mohla v jejich životě spousta věcí změnit, proto tvoříme novou databázi dobrovolníků. Občané, kteří mají zájem pomáhat, mohou zavolat a domluvit podrobnosti,“ sdělila vedoucí Odboru sociálních věcí Anna Blechová.

Prostřednictvím dobrovolníků nabízejí stejnou pomoc také v Kroměříži. Senioři a zdravotně postižení se tam mohou od osmi hodin obracet na pracovníka městského úřadu, který jim nákup zprostředkuje. Zajistí jej poté dobrovolníci z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a obecně prospěšné společnosti ADRA. Rozvoz nákupů je naplánován na pondělí, středu a pátek, vždy od osmi do 15 hodin. Objednávky nákupů ale jsou přijímány v pracovní dny, tedy od pondělí do pátku od osmi do 15 hodin.

„Nakupovány budou základní potraviny, drogistické potřeby, léky a zdravotnické potřeby do částky 500 korun na osobu. Zajištění nákupu a dovoz jsou bezplatné, hradí se pouze hodnota nákupu,“ řekl vedoucí radničního odboru sociálních věcí a zdravotnictví Radovan Klabal. Dobrovolníkům město Kroměříž podle něj zajistí rukavice i desinfekci a také roušky.

„Naší snahou je pomoci, ale také co nejvíce eliminovat riziko nákazy seniorů i dobrovolníků,“ doplnil Klabal.

Radnice rovněž obnovila nouzovou informační linku pro občany města, především však také pro seniory a osoby se zdravotním handicapem. Sociální pracovník městského úřadu jim v pracovní dny od osmi do 15 hodin poskytne informace související s epidemií koronaviru.

Město Uherský Brod bude zajišťovat nákupy základních potravin a donášku léků po dobu nouzového stavu a v době pandemie nemoci covid-19.

„Tato služba je určena pro seniory, kteří nemají blízké osoby, dále rodinám s malými dětmi v karanténě a osobám, které jsou pozitivní na Covid-19, případně jsou v karanténě a nemají nikoho, kdo by jim mohl pomoci,“ upřesnila uherskobrodská radniční mluvčí Elen Sladká.

Nákupy se tam budou realizovat vždy v pondělí, ve středu a v pátek v provozních hodinách úřadu.

Telefonní linku, kde se mohou senioři a potřební informovat o všem, co potřebují včetně zajištění fyzické pomoci, případně také nákupu základních životních potřeb, potravin a léků, zprovoznila také radnice v Uherském Hradišti.

„Linka fungující v pracovní dny od sedmi do 15 hodin je ale v porovnání s jarem zatím využívána podstatně méně,“ poznamenal mluvčí městského úřadu v Uherském Hradišti Jan Pášma.

Podobně jsou na tom také ve Starém Městě, kde radnice nabízí pomoc seniorům, osamělým či potřebným občanům, pacientům v karanténě pomoc při obstarání základních životních potřeb, nákup základních potravin a léků.

„V případě, že se vy nebo vaši blízcí ocitnete v nařízené karanténě, obraťte se nejprve na zdravého člena rodiny nebo osobu blízkou s žádostí o zajištění nákupu či vyzvednutí potřebných léků, případně oslovte své sousedy. Pokud nemůžete tuto pomoc využít, kontaktujte sociální pracovnici na městském úřadě,“ vyzývá vedení radnice v Uherském Ostrohu.

Kam volat při žádosti o pomoc:

Vsetín: „Potřebuji pomoc“ na telefonním čísle: 739 247 908

„Nabízím pomoc“ na telefonním čísle: 739 243 808

Kroměříž: „Potřebuji pomoc“ Na telefonním čísle: 720 744 884

Uherský Brod: „Potřebuji pomoc“ Na telefonním čísle: 572 805 360

Uherské Hradiště: „Potřebuji pomoc“ Na telefonním čísle: 739 488 411

Staré Město: „Potřebuji pomoc“ Na telefonních číslech: 721 215 263 a 728 255 349

Uherský Ostroh: „Potřebuji pomoc“ Na telefonním čísle: 572 430 527