„Maximální teplota vystoupila na 26,0° C. Zastavila se přesně 1 stupeň pod rekordem pro tento den, který zdejší stanice Českého hydrometeorologického ústavu naměřila 10. května 2012,“ informuje odborný pracovník hvězdárny Petr Zelený.

Další letní den následoval i dnes.

„Už v sedm hodin ráno jsme naměřili 20,6 ° C, aktuálně se hranici letního dne blížíme. Pokud by z toho měl být rekord pro tento den, musela by teplota překonat 28,6 ° C,“ doplnil v úterý před polednem Zelený.

Odpoledne se podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu pohybovala teplota ve Valašském Meziříčí okolo 27 stupňů. Vůbec nejteplejší květnový den s tropickou hodnotou 31,5° C zdejší stanice zaznamenala 30. května 2005.