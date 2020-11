V rámci prvního ročníku Streetartového sympozia, které uspořádala Nadace Tomáše Bati a podpořilo město Zlín, vznikl jedinečný projekt, který představuje Tomáše Baťu, Marii i Tomáše Baťu juniora a jejich zlínskou vilu. Vyobrazeni jsou také Jan Antonín Baťa, Dominik Čipera, Hugo Vavrečka, kolonie baťovských domků, továrna a Památník Tomáše Bati s letadlem Junkers. Nechybí ikonická baťovská hesla a boty.

Najít motiv bylo obtížné, říká autor

Posláním Nadace Tomáše Bati je podle slov jejího ředitele Pavla Veleva mimo jiné podporovat umění a jeho tvůrce.

„Každoročně pořádáme Sochařské sympozium. Letošní ročník musel být kvůli karanténním opatření zrušen. Nechtěl jsem se vzdát podpory umění ve Zlíně úplně, a tak jsme hledali alternativní řešení. S myšlenkou streetartu přišel kolega Viktor Riško, který zmíněným podchodem procházel téměř denně a vadilo mu, že cesta k vile Tomáše Bati vede skrze nedůstojné místo, které by mohlo vypadat úplně jinak a baťovsky inspirovat,“ uvedl ředitel Nadace Tomáše Bati.

Do výběrového řízení sympozia se přihlásilo celkem osm umělců, každý zpracoval vlastní návrh. Autorem vítězného návrhu je Dalibor Vybíral, vysokoškolsky vystudovaný výtvarník a grafický designer s mnohaletou praxí.

„Téma Baťa mě velmi inspirovalo. Najít motiv, který by byl všeříkající, je u tak širokého tématu obtížné. Baťa svojí prací a filozofií zasahoval téměř do všech výrobních oborů a napříč společenskými tématy. Zaměřil jsem se na osobnosti, které pomáhaly tento fenomén tvořit. Chtěl jsem, aby tváře jeho ženy, syna a spolupracovníků vystoupily z anonymity a vstupovaly do podvědomí kolemjdoucích,“ prozradil autor.

V typické barvě pálených cihel

K realizaci díla byly využity pestré barvy. Dominantní postavení zaujímá oranžová, která je typická pro baťovský Zlín a jeho architekturu, v níž převažuje využití pálených cihel. Světle modrá zase dodává dílu optimistický nádech a prosvětluje tmavý prostor podchodu.

„Máme mnoho pozitivních reakcí. Těší nás, že se lidé u portrétu Tomáše Bati rádi fotí a sdílí jej na sociálních sítích,“ dodala Gabriela Končitíková, projektová manažerka Nadace Tomáše Bati.

Gabriela Končitíková