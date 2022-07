Na zlínských školách k masivnímu sundávání podobizny prezidenta Zemana nedochází.

„Necháváme to na uvážení ředitelů,“ uvedla Kateřina Francová, zlínská radní, která má v gesci oblast školství.

Na některých školách fotografie prezidentů ve třídách již dávno nevisí, místo nich na jsou za katedrou státní znaky. Jako například v Základní škole Komenského II, ve Zlíně.

„Státní znaky ve třídách máme již hodně let. Je důležité, aby žáci znali státní znak. Prezidenti se střídají, ale státní znak zůstává. I když jako občan s nemusím s čímkoliv souhlasit, přesto si myslím, že děti máme učit k autoritám a zachovávat čest k těmto věcem. Jako učitel a ředitel školy nebudu před nimi snižovat autority představitelů vlády,“ uvedl ředitel školy Milan Alex.

Státní znak mají ve třídách i v Gymnáziu Zlín na Lesní čtvrti ve Zlíně.

„Ano, ve třídách máme státní znaky již dlouhodobě, což nám umožňuje zákon,“ potvrdil ředitel zařízení Pavel Simkovič.

Hrad Brumov skrývá mnohá tajemství

Žádná politika na zdi

Politika a její složitosti. To je to, co se nedostane za zdi Střední škola Baltaci s. r. o.ve Zlíně.

„My se do politiky nepleteme a nechceme, aby se projevila na životě školy. Chceme, aby naše škola byla apolitická a přísně dbáme na to, aby se takové věci do ní nevnášely. A je jedno, z jaké politické strany tyto věci směřují,“ uvedl za zřizovatele školy Lukáš Žaludek.

Ani z kraje pokyny k odstranění portrétu hlavy státu nezazněly.

"Také mně se nelíbí, když čtu informace o milosti prezidenta pro známého, který byl odsouzen za ovlivnění veřejné zakázky. Z pozice radní pro školství jsem žádné doporučení o odstranění jeho podobizen ve třídách nevydala. Pro mě bude mnohem přínosnější, když se zamyslíme nad tím, jakého prezidenta či prezidentku chceme a s tím vědomím šli příští rok k volbám," komentovala současné dění krajská radní odpovědná za oblast školství Zuzana Fišerová.