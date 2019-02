Zlínský kraj – Řada voličů má často výhrady či připomínky k práci svých zvolených zástupců. Většinou však popustí uzdu svým emocím spíše v hospodě či v sousedském povídání. Osobní setkání s poslancem či senátorem totiž není umožněno každému a vyhledávání kontaktních údajů je mnohdy složité i odrazující.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Šimánek Vít

Poslanci za Zlínský kraj se přímé komunikaci s voliči nebrání. Děsí se jen osobních útoků

Internetový server kohovolit.eu se na přelomu ledna a února chystá spustit webovou aplikaci s pracovním názvem Napište jim. Ta má zjednodušit i zrychlit proces komunikace voličů se zvolenými poslanci. „Inspirací je nám britský server WriteToThem.com, na němž něco podobného probíhá již několik let,“ uvedla Veronika Šumová ze serveru kohovolit.eu.

Cenzura nebude. Alespoň zpočátku

Voliči si budou moci vybrat poslance podle řady kritérií. „Bude jim nabídnuto třídění podle regionů, politické strany a také pokročilejší podle komisí a výborů,“ vyjmenovala Šumová. Lidé si tak podle ní jen najdou zástupce, kterého chtějí oslovit, a napíší mu.

V současnosti pracují tvůrci webu intenzivně na dalším vývoji a vylaďují poslední mouchy. „Na podobném projektu aktuálně pracují také další tři skupiny v Polsku, Litvě a Srbsku,“ vysvětlila Šumová s tím, že dochází k vzájemné spolupráci a výměně informací. Samozřejmostí má být zabezpečení aplikace proti rozesílacím robotům, avšak obsah zpráv od tazatelů zpočátku nebude podléhat žádné cenzuře.

„Celý systém musí nejprve fungovat otevřeně. Postupně by však mohlo dojít k jisté regulaci vulgárnějších emailů,“ slíbila Šumová. Z jedné emailové adresy tak bude možné za den zaslat pouze určitý počet zpráv, v budoucnu pak přibude například černá listina emailových adres.„Pisatel navíc bude muset v aplikaci zadat svou e-mailovou adresu, na niž mu dojde zpráva, kterou napsal. Tu bude muset potvrdit,“ doplnila Šumová s tím, že by to mělo alespoň částečně omezit anonymitu a případnou vulgárnost.

Oslovení poslanci zvolení za Zlínský kraj se většinou shodli na tom, že se nikdy nevyhýbají rozumnému dialogu s voliči.„Takový projekt bych rozhodně podpořil. Každá komunikace s voliči je totiž dobrá a už mnohokrát jsem se přesvědčil, že jenom trpělivým vysvětlováním a diskusí se obrousí mnohé hrany anebo vyřeší problémy,“ poznamenal Petr Gazdík (TOP 09S). Denně prý odpovídá na mnoho emailů či dopisů a velmi jej mrzí občasná vulgarita těchto zpráv. „Respektování jiného názoru či konstruktivní diskuse u nás pořád ještě nejsou tradicí,“ doplnil Gazdík.

Zároveň zalitoval, že podobná možnost, jakou nabídne Napište jim, není přímo na stránkách Poslanecké sněmovny (PS). „Slibuji, že si s panem kancléřem PS a s IT oddělením o tom promluvím,“ dodal Gazdík.S projektem by neměl nejmenší problém ani poslanec Pavel Svoboda (ODS). „E-komunikace a komunikace s občany vůbec využívám hojně už nyní,“ připustil. Dobře si je však vědom také úskalí, která internet nabízí.

„Někteří lidé bohužel zneužívají jeho anonymity a využívají ho spíše k osobním útokům,“ vysvětlil s tím, že tomuto rozhodně nefandí. To, zda se podobný projekt uchytí, podle něj ukáže až praxe. „Myslím si ale, že politici i poslanci budou e-maily zahlceni,“ mínil Svoboda. Také poslanec František Novosad (ČSSD) připravovaný projekt ocenil. „Přibližuje politiky občanům, což je v demokratické společnosti velmi důležité,“ řekl.

Vyzdvihl zároveň budoucí potenciál projektu. „Pokud bude zprovozněn, může fungovat podobně jako pořad Hyde Park v České televizi, kde se občané mohou ptát na věci, které je zajímají, a vyjádřit své názory,“ konstatoval.Sám již delší dobu nabízí možnost dotazů na svých webových stránkách. „Mimo to mám také profil na Facebooku a blog, kde pravidelně píšu své názory a články,“ konkretizoval Novosad.

Podobná forma prezentace a revize práce je sympatická i poslanci Tomáši Úlehlovi (ODS). „Aktivní přístup k naplňování důvěry voličů a poslaneckého mandátu plně podporuji,“ vyzdvihl. Čím dříve bude projekt spuštěn do života, tím prý lépe.

Otázky pro poslankyni jsou slušnější

Alena Hanáková nápad ocenila, zároveň se však nevyhnula mírné skepsi. „Moje elektronická komunikace s voliči dříve tak hojná nebyla. Rozvinula se až po parlamentních volbách. Obecně však byla mnohem slušnější než v rubrice Dotazy a odpovědi webových stránek města Vizovice,“ zamyslela se.

Právě na vizovických stránkách totiž převažovaly útočné výroky a vulgární vyjádření, jejichž intenzitu případné odpovědi ještě znásobily. „Docela by mě například zajímalo, jak projekt řeší větší počet e-mailových adres poslanců, protože z vlastní zkušenosti vím, že to vede k roztříštěnosti a špatné orientaci,“ zajímalo Hanákovou.

Veronika Šumová zareagovala na nejasnost prostě. „Primární jsou oficiální poslanecké maily, ale pokud bude mít někdo zájem, bude možné je doplnit i o sekundární,“ odpověděla.