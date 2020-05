Radost i starosti. To nyní zažívá dvaasedmdesátiletá Hana Rašková ze Zlína Jižních svahů. Na balkóně ve dvanáctém patře kde seniorka bydlí, jí zahnízdila poštolka.

„Nejdříve jsem měla obavy, co na to řeknou sousedi, jestli nebudou nadávat, vždyť poštolka dělá nepořádek. Ale pak jsme vše ohledně poštolek s vnoučaty prostudovali a ve mně se to naráz zlomilo. Teď se na ta mláďata těším a mám z toho radost. Pořád je pozoruji,“ přiznala paní Hana.

Nejdříve prý v květináči připraveném na balkóně pro jarní výsadbu květin, našla vejce, na kterých poštolka sedí. Ve středu, kdy na malou chvíli odletěla, se v květináči objevilo dokonce už čtvrté vejce.

„Obvykle snese pět až sedm vajec,“ uvedl vedoucí Valašského ekocentra Miroslav Dvorský.

Poštolky často hnízdí na balkonech

Podle něj k případům, kdy poštolka zahnízdí na balkóně, dochází poměrně často.

„Vím že to není moc dobré, už jsem tohle řešil často. Až mladé poštolky vylétnou z hnízda, bude balkón docela na odpis,“ přiblížil.

Podle Miroslava Dvorského by měla paní Hana rozložit kolem hnízda například staré ručníky, hadry.

„Zkrátka to, co může potom vyhodit,“ uvedl vedoucí ekocentra, který za svou praxi nakroužkoval kolem dvou tisíc poštolek.

Hnízdo se nesmí zničit

„Také prádlo nedá na balkón nejméně do konce června, než mláďata vylétnou z hnízda. Neměla by tam totiž vůbec chodit, mohlo by se stát, že by se lekla a z hnízda by vypadla,“ vysvětlil dále Miroslav Dvorský s tím, že vejce již paní Hana nemůže vyhodit.

Poštolky sice nepatří mezí zvlášť chráněné druhy, přesto ale patří mezi obecně chráněné druhy.

„Proto nyní zničit snůšku je zakázáno,“ radí odborník.

Doplnil, že určit dobu, kdy mláďata sama hnízdo opustí, nelze přesně určit.

„Záleží na tom, jak budou krmena, ale pokud jich bude méně, budou krmena více a rychleji zesílí a mohou tak hnízdo opustit, přesně se to však nedá říct,“ dodal Miroslav Dvorský.

Podle odborníků sedí poštolky na vejcích 28 dní. Zasednou je teprve až snesou všechny. Poštolky mohou snést až 7 vajec, průměrně 5 (podle množství dostupné potravy) Na hnízdě pak nesmí být rušeny, když opustí vejce na víc než 15 minut, tak zastydnou.