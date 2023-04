AKTUALIZOVÁNO/ Za úhynem několika desítek racků chechtavých na Zámeckém rybníku v Chropyni na Kroměřížsku stojí podle veterinářů ptačí chřipka. Deníku to ve čtvrtek dopoledne potvrdil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Poslední vyšetření hromadných úhynů navíc potvrdilo nový genotyp viru ptačí chřipky.

Hasiči sbírali uhynulé racky na Zámeckém rybníku v Chropyni. | Foto: HZS ZLK

O hromadném úhynu racků informoval Deník ve středu místopředseda Moravského ornitologického spolku (MOS) Jiří Šafránek.

„Virus u uhynulých ptáků potvrdilo vyšetření ve Státním veterinární ústavu,“ uvedl Vorlíček s tím, že v vzhledem k tomu, že se jedná o nákazu u volně žijících ptáků, nepřijímají se mimořádná veterinární opatření. „Nicméně SVS varuje před stálým rizikem zavlečení nákazy do chovů drůbeže a budeme apelovat na chovatele, aby dodržovali pravidla biologické bezpečnosti,“ dodal mluvčí.

U rybníka našli ornitologové desítky mrtvých a umírajících racků. Na místo ve středu vyrazili veterináři, aby odebrali vzorky.

VIDEO: Na Zámeckém rybníku v Chropyni uhynulo velké množství racků

V Chropyni je jedno z největších hnízdišť racků na střední Moravě. Populace racků chechtavých na tamním Zámeckém rybníku čítá zhruba 1000 až 1500 ptáků.

„Zajímavostí je to, že tam hnízdí i racek černohlavý, který je velmi vzácný a zákonem chráněný. Bylo tam letos na jaře zpozorováno sedm dospělých kusů. Předpokládá se, že tam jsou tak dva až tři páry,“ dodal Jiří Šafránek.

Mezi uhynulými ptáky jsou podle Jiřího Šafránka o racci chechtaví. „Pokud by tam však bylo něco virového původu, tak se to přenese i na ostatní. Je to velký problém, neboť je to jedno velké hnízdiště,“ dodal ornitolog.

VIDEO: Konec stání zdarma. Za parkování na Hanáckém náměstí se nově platí

K Zámeckému rybníku byli ve čtvrtek vysláni také hasiči s člunem a chemickým vozem. Hasiči pomocí dronu monitorovali ze vzduchu situaci v okolí rybníku i na jeho ostrově.

„Hasiči až do tmy posbírali 120 kusů kadáverů z břehu rybníku. Těla ptáků umístili do pytlů, které následně ošetřili desinfekcí a poté je vložili do kontejneru,“ uvedla krajská mluvčí hasičů Lucie Javoříková s tím, že hasiči budou ve sběru uhynulých racků pokračovat také v pátek.

Třetí případ úhynu racků během pár dní

Veterináři od středy evidují už dva hromadné úhyny racků na ptačí chřipku, v Chropyni na Kroměřížsku se jedná o třetí případ. U Mutěnických rybníků na jižní Moravě došlo o víkendu k úhynu přibližně stovky racků chechtavých.

„Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu (SVÚ) Jihlava následně potvrdilo vysoce patogenní ptačí chřipku. Nákaza se prokázala rovněž u přibližně 60 uhynulých racků u Hobšovického rybníka nedaleko Velvar na Kladensku,“ sdělil Petr Vorlíček.

Od počátku letošního roku SVS eviduje devět výskytů ptačí chřipky u volně žijících ptáků, zatímco loni se objevily pouze dva případy.

Pošta v Kroměříži? Dvě pobočky skončí, jedna nová se otevře

Podobné abnormální hromadné úhyny racků hlásí z nedávné doby také několik dalších států, například Francie, Belgie, Nizozemsko a Itálie.

Vyšetření ukázalo na nový genotyp ptačí chřipky

Poslední vyšetření hromadných úhynů racků podle Vorlíčka navíc potvrdilo nový genotyp viru ptačí chřipky. Potvrdilo se také, že genotyp napadající kolonie racků je shodný s variantou, která se objevila u mořských racků v západní Evropě.

Nově potvrzený genotyp je podle veterinární správy pro racky stejně nebezpečný, jako je podtyp ptačí chřipky označovaný jako H5N1 nebezpečný pro hrabavou drůbež.

Vorlíček uvedl, že hromadné úhyny racků hlásí také Francie, Belgie, Nizozemsko a Itálie. „Viry vysoce patogenní ptačí chřipky způsobily v EU nárůst případů u volně žijících ptáků, zejména u racků,“ doplnil.