Pouliční kadeřníky, umělce i obří planety najdete o víkendu v Komenského parku

Místem setkávání, poznávání, tvoření, pouličního umění, her a relaxace bude od pátku do neděle během festivalu Zlín žije park Komenského. Oživí ho nejen pestrý kulturní program představující především lokální talenty a nabídka více než čtyřiceti stanovišť, ale i výrazné audiovizuální prvky. Zaujme také unikátní Fčil out zóna a nafukovací planety.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

ZLÍN ŽIJE: Velkolepý třídenní festival | Foto: Deník/Jan Karásek