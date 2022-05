„Všichni víme, že je tato mše svatá malinko smutná, nejen kvůli válce na Ukrajině, ale také proto, že otec arcibiskup odchází v dohledné době do pražské arcidiecéze. Přejeme vám otče arcibiskupe hodně moudrosti a síly ve vašem působišti v Praze,“ řekl ve svatohostýnské bazilice Nanebevzetí Panny Marie její rektor Ladislav Nosek.

První místopředseda Pracovní společnosti nástavkových včelařů z Valašského Meziříčí Jiří Mohelník tlumočil nejen díky včelařů Janu Graubnerovi a odsouzení ruské války na Ukrajině, ale zmínil také Jana Bajzu, otce myšlenky včelařské poutě na Hostýně pořádat.

Předsedkyně Českého svazu včelařů Jarmila Machová při bohoslužbě zase poukázala na letošní výročí 150 let od založení včelařského svazu. Na poutním místě nechyběl ani hejtman Zlínského kraje Radim Holiš, který Janu Graubnerovi poděkoval za spolupráci a popřál úspěchy v jeho novém působišti.

Ve funkci končící olomoucký arcibiskup následně pozval věřící na letošní velehradskou cyrilometodějskou pouť 5. července. Právě tam katolická veřejnost očekává, že se s Moravou Jan Graubner symbolicky rozloučí. „Děkuji vám všem za podporu, jen mi dovolte vyslovit své přání. Bylo by milé, kdyby lidé na velehradskou poutní mši přišli ve svých krojích. Alespoň jeden pár z každé vesnice. To by mi udělalo velkou radost,“ vzkázal arcibiskup věřícím ze Svatého Hostýna.