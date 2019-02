Zlínský kraj – Zajít si na pouť znamená pro řadu lidí svézt se na kolotočích, koupit perníkové srdce, pojídat turecký med a cukrovou vatu nebo si vystřílet na střelnici dárek. Dříve však měly poutě důležitý náboženský význam.

Ilustrační foto | Foto: Jan Šmok

Průvody na poutní místa si lidé vybírali podle náboženské tradice a vlastní pohnutky duševního povzbuzení, obnovy a posílení. Nejdůležitější byla v konání těchto slavností víra v pomoc a vyslyšení. „Pouť byla příležitostí, jejímž prostřednictvím se lidé mohli více poznat,“ řekla etnografka Slováckého muzea Romana Habartová.

Dodala, že po poutích se dlouho besedovalo a vykládalo. „Každý, kdo byl účasten, vyřizoval z poutních míst pozdravy a vzkazy, aby ostatní příště přišli,“ vysvětlila Habartová.

Kromě zbožnosti zde byla příležitost kulturního vyžití s kolotoči, cukrářskými, hračkářskými a upomínkovými krámky, které poutaly hlavně děti a mládež, odkud si vždy vezly něco na památku. Dnes však mají tyto dny spíše komerční význam.

Celá sezona poutních, ale i pouťových slavností začíná právě v květnu a trvá až do září. Jednou z nejvýznamnějších je například Cyrilometodějská pouť 5. července a Dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Slovácku. „Bývá tu tak dvacet pět až třicet tisíc lidí,“ odhadoval starosta obce Stanislav Gregůrek. Dodal, že při mších a požehnáních postávají u baziliky Nanebevzetí Panny Marie a Cyrila a Metoděje obrovské davy.

Těm samozřejmě nabízejí stánkaři své zboží a dílka. „Každoročně už koncem března stopneme přihlášky prodejců, kteří chtějí přijet. Bude jich tu nakonec sto padesát až dvě stě, a přitom se jich hlásilo šest set,“ podotkl starosta.

Tolik prodejců přijede na poutní slavnost i do Zašové na Vsetínsku, která se odehrává rovněž kolem svátku Cyrila a Metoděje. „Nevím, kolik ji navštěvuje lidí, ale bývá natřískáno,“ sdělila starostka obce Anna Mikošková.

Vyhlášená bývá i pouť do kostela Panny Marie Sněžné v Provodově na Zlínsku. „Začíná vždy nejbližší neděli po 5. srpnu, protože to je její svátek. Letos to vychází na 9. srpna,“ podotkl starosta Provodova Antonín Galla.

Dodal také, že dříve chodívalo lidí víc. „V těch nejsilnějších rocích přicházelo, třeba i ze Slovenska, deset až dvacet tisíc lidí. Dnes už ten zájem bohužel opadává,“ poznamenal smutně.

Podle něj bývá provodovská pouť vrcholnou událostí letní sezony. „Provodov má nějakých osm set lidí a najednou se jich tam na víkend nastěhuje deset tisíc. Je to velká událost,“ doplnil.

Plná vesnice stánkařů bude pár dní i v Kvasicích na Kroměřížsku, kde se pouť koná v půli srpna. „Chtěli bychom tu posvětit nové hasičské zařízení za šest milionů,“ svěřil se starosta Kvasic Lubomír Musil. Dodal, že hned v neděli přijdou na řadu dožínky a hanácké průvody s věnci.

Hojně navštěvovanými poutními slavnostmi bývají i ty ve Štítné nad Vláří na Valašskokloboucku, kam přijedou kolotočáři již tento víkend, nebo ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku.

Veronika Vágnerová