Pozlovice - Ty, kteří se nestarají osvé pozemky ani pouhým posečením, měla popohnat kplnění svých povinností vyhláška vPozlovicích na Luhačovicku. Nařizovala, že každý majitel zatravněné plochy ji musí poséct minimálně jednou za rok vobdobí od 15.května do 15.července.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Vzhledem k letošnímu počasí však nepořádní majitelé trestu uniknou. „Kvůli častému dešti jsou pozemky tak rozmoklé, že to téměř znemožňuje použití techniky. Proto jsme se rozhodli, že nebudeme letos sankcionovat ty, kteří vyhlášku nedodrží. Podmínky to totiž nedovolují,“ sdělila starostka městyse Olga Tkáčová.

Většina Pozlovických ale podle ní svou povinnost plní svědomitě i navzdory počasí. „My máme zahradu a tu sečeme pravidelně. Rozhodně to je lepší pro vzhled obce, tedy v případě, že by to všichni dodržovali. Jenomže jsou i případy lidí, kteří nesečou,“ potvrzuje slova starostky Jana Matulíková z Pozlovic.

Podle dalšího tamního občana Jindřicha Martince je úprava prostranství kolem vlastního domu samozřejmostí. „Záleží na přístupu. Někdo třeba nemá čas nebo je lempl. Pro nás je automatické, že okolí domu upravujeme, je to přece vizitka každého z nás,“ soudí Martinec.

Druhá vyhláška pak povoluje spalování trávy jen v pondělí, středu a sobotu, a to pouze v určitých hodinách. „Lidé to nařízení respektují a řekla bych, že si zvykli. Hlídají si povolené dny, kdy můžou pálit,“ je spokojena starostka Tkáčová.

Obě vyhlášky schválilo zastupitelstvo městyse loni v prosinci a platné jsou od začátku letošního roku.

Martin Lavay