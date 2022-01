Při požáru zasahovalo celou noc několik jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Přes veškeré jejich úsilí však z rekreačního domku zůstalo jen ohořelé torzo.

Senior vytápěl psovi kotec přímotopem. Následný požár mu vzal střechu nad hlavou

Pan Jaroslav chtěl v mrazivé noci „přilepšit“ svému psovi, a tak mu v kotci vedle chaty zapnul přímotop. Jenomže technická závada měla za následek vzplanutí přístroje. Pak už to byla jen otázka okamžiků, kdy se plameny přenesly na chatu. Senior během chvíle přišel o vše, co měl.

Zranění, která senior utrpěl, naštěstí nejsou tak vážná, jak se původně i vzhledem k jeho věku zdálo.

„Pacient je stabilizován a byl již přeložen na standardní pokoj. Vzhledem k jeho věku jej necháváme v péči nemocnice,“ uvedla na dotaz Deníku za nemocnici tisková mluvčí Veronika Plachá.

Pomoc nabídla obec i fond

Otázkou však zůstává, kam se pan Jaroslav z nemocnice vrátí. Podle informací, které se Deníku na místě podařilo zjistit, má muž starostlivou rodinu.

Na chatě, kde před požárem žil, byl však zvyklý dlouhé roky žít. Starosta Jan Chudárek uvedl, že se obec bude snažit seniorovi pomoci, aby se tam mohl vrátit.

„Pokud by byl problém, snažili bychom se mu pomoci. Máme přímo v prostorách budovy obecního úřadu byt sloužící občanům, kteří se dostanou do nouze,“ uvedl starosta Jan Chudárek.

Nyní se obec stará o pejska Míšu, kterému se při požáru podařilo utéct do lesa.

„Je to střední kříženec a moc hodný pes. Pokud by pan Jaroslav nemohl, určitě by se Míši někdo rád ujal. Zatím je v obecním kotci. Celá věc nás mrzí. Že je pan Jaroslav hodný člověk, dokazuje i to, jak chtěl psovi přitopit. Jakkoli to byl nešťastný nápad,“ uvedl Jan Chudárek.

Příběh pana Jaroslava nenechal chladnou veřejnost. Poté, co Deník zveřejnil článek o požáru chaty, oslovil redakci nadační fond Zlatá muška (brněnská společnost, která pomáhá lidem v nouzi - pozn. red.).

„Pokud by bylo potřeba nějak pomoci, dejte prosím vědět. Pokusili bychom se pro něj něco udělat, například sbírku, najít nějaké jiné zázemí a podobně,“ uvedla za nadační fond Zlatá muška Eva Pernová.

A pomáhali i další lidé.

„Měla jsem službu, když kolem našeho hotelu začaly projíždět hasičská auta. Bylo jich snad okolo dvanácti, vyděsilo nás to. Zpočátku jsme netušili, co se děje. Nakonec jsme se to dozvěděli. Ti hasiči tam byli celou noc. Uvařili jsme jim kávu a čaj a poslali na místo naše kolegy, aby jim to na čtyřkolce zavezli. Pána od vidění známe, je nám líto, co ho potkalo,“ uvedla jedna z pracovnic hostince na Trojáku, který je od chaty zhruba jeden kilometr daleko.

Deník se snažil oslovit také rodinu pana Jaroslava, vyjádření se však nepodařilo získat.