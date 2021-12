Matce s dětmi vzal oheň dům: Naštěstí se dcera vzbudila. Velký dík všem za pomoc

„Je to absolutní bezmoc a zoufalství ale pak se začnete pomalu vracet, a uvědomíte si, co všechno se mohlo stát. To vám dochází až později,“ říká osmačtyřicetiletá Iva Hasíková z Vizovic. Stojí před svým domem v části Dubovsko, místo, kde měla být střecha, je pokryto plachtou, přilehlá stodola u domu nemá střechu vůbec, jen k obloze se místo ní tyčí ohořelé trámy. Ivě zbyly oči pro pláč, dům není pojištěn, sotva za něj zaplatila splátky, zničil jej rozsáhlý požár.

Dům ve vizovické části Dubovsko zničil požár. Matce se dvěma dcerami shořela střecha nad hlavou. 22. 12. 2021 | Foto: Deník/Jana Vozárová

„Já jsem spala, ale dceru probudil kouř a jak říkala, divné zvuky. Ze střechy tál sníh, a to nevěstilo nic dobrého, věděly jsme v tu chvíli, že je zle. Byla jsem v šoku, dcera volala hasiče. Vzala kočku, vyběhly jsme ven, jen tak. Jsem ale strašně šťastná že se dcera vzbudila, představa, že by tady zůstala, to bych nezvládla,“ zlomil se hlas Ivy při vzpomínkách na nejhorší okamžiky v jejím životě. Plameny zachvátily střechu jejich domu v noci na 10. prosince a zaměstnal několik jednotek hasičů. Zásah jim komplikoval špatný terén, k domu se nemohli s cisternami dostat. Pomohl soused, který jim umožnil čerpat vodu z nedalekého potoka. Iva chodí do práce, na brigády a má se co otáčet. Zůstala sama se dvěma dcerami, které ještě studují. Velký požár ve Vizovicích, zásah u hořícího domu komplikoval sníh Jiskra od kotle Škodu na domě hasiči předběžně vyčíslili na tři miliony korun. Střecha je pryč, zmizel věnec, celé první patro je zdevastované, ohořelé, z rozvodné skříně zbyly jen ohořelé zbytky. Všude je cítit kouř, zdi jsou černé, jen na málo místech je poznat, jakou měly před požárem barvu. Po domě běhá ještě vyděšený kocour Bobík. „Požár vznikl od kotle, byla to jiskra, která jej způsobila. Věci, které jsme měli v kotelně uskladněny, jsou pryč. Naše věci, zahradní technika, vše je ztraceno, povzdechla si paní Iva. Dva dny před Vánoci tyto svátky neřeší. „Letos jsme Vánoce s dcerami úplně upozadily, jsou mimo nás,“ povzdechla si Iva smutně, která našla společně s dcerami útočiště u svých rodičů. Přesto ale říká, že to nevadí. „Postupně jsme to tady společně budovali, splácela jsem to a teď je všechno pryč. Přesto jsem strašně ráda, že se dcera vzbudila a že jsme se zachránily,“ zdůraznila Iva s tím, že její druhá dcera nebyla ten den doma. Podařilo se jim zachránit i dva poníky, tři kozy, dva psy. „I když ne všechna zvířata přežila, ale člověk si uvědomí, co je v životě důležité, Nejde o materiální věci, ale o to, že jsme se z toho dostaly, že se dceři nic nestalo,“ připomněla paní Iva. Požár podle ní nepřežili domácí mazlíčci – morče a králík. „Když hasiči zasahovali a likvidovali požár, seděly jsme s dcerou v autě, a přemýšlely, o co jsme přišly. Starší dcera je velká čtenářka, miluje knížky a měla dvě plné knihovny a mladší dcera si v tu chvíli na ty knihy vzpomněla. Pak si ještě vzpomněla na Edu, naši želvu. Tu nám ale nakonec promrzlou donesli hasiči. Podařilo se nám ji nakonec zachránit,“ usmála se Iva. V Šanově na Zlínsku hořela sauna u rodinného domu. Plameny olizovaly i podkroví Pomáhají místní, město i farma Její úsměv však měl i další důvod. A je za ním vlna solidarity, která se zvedla. Kamarád Martin Vlček příběh Ivy zveřejnil na sociálních sítích. Lidé nabízeli svou nejen materiální pomoc, ale také ubytování a peníze. Pomoc nabídlo i město Vizovice a zřídilo pro Ivu transparentní účet. Současně také rodině přislíbilo finanční pomoc. „Zastupitelstvo města Vizovice schválilo na svém pondělním zasedání 13. prosince příspěvek města na transparentní účet ve výši 100.000 korun a nadto přímý finanční dar rodině postižené požárem ve výši 300.000 korun,“ uvedla pro Deník starostka Silvie Dolanská s tím, že tato pomoc byla vizovickými zastupiteli schválena jednomyslně. „Když můžeme pomoci, rádi pomůžeme,“ komentovala starostka Vizovic. „Všem, kteří se mi snaží pomoc, patří velký dík, velmi si pomoci všech vážím. Ta vlna solidarity, ochota lidí třeba přijít na jaře na brigádu s domem, lidé posílají peníze, přidalo se i město. Je to neskutečné, jak jsou lidé ochotní pomáhat druhým v těžké situaci. Můj obrovský dík patří i hasičům, tomu, jak k nám byli lidští, jak se o nás při požáru starali. Nyní jsem poznala, jak mají neskutečně těžkou práci, i jim patří náš velký dík,“ děkuje Iva všem, kteří se jí snaží pomoci. Mezi ty, kteří Ivě pomáhají patří i majitelé Kozí farmy Vizovice, kam Iva chodí pomáhat na brigádu. „Iva je naše kamarádka, která k nám na kozí farmu chodí pomáhá dojit. Je strašně skromný a bezelstný člověk, pomoc si opravdu zaslouží. My jme se rozhodli jí pomoci tím způsobem, že jsme na naší fcb stránce vytvořili příspěvek o tom, že byl zřízen transparentní účet městem Vizovice Díky tomu se tato informace dostala mezi spoustu lidí, za což jsme moc rádi,“ doplnil Martin Vlček. Veřejná sbírka

Město Vizovice vyhlásilo veřejnou sbírku (podrobnosti ZDE), díky které by se mohlo podařit dát život Ivy a její rodiny zase do pořádku.

Číslo transparentního účtu zřízeného městem je: 6177314379/0800.