Pozor, dětská pohotovost ve Zlíně mění od května adresu. Už nebude nonstop

Dětská pohotovost ve Zlíně se od 10. května přesune do nových rekonstruovaných prostor v budově 32 - porodnice. Změní se také její provozní doba. Pohotovost již nebude fungovat 24 hodin denně, ale jen od 17 do 22 hodin ve všedních dnech, o víkendech pak od 8 do 20 hodin.

Pediatrička se svým dětským pacientem. Ilustrační foto | Foto: Deník/Nataša Šmatová