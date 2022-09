Čím je pro Vás ten baťovský odkaz významný? Jak ho vnímáte?

„Na Baťovi se mi asi nejvíce líbí poctivost, pevnost, střídmost a zodpovědnost. Je vzorem, kterého asi v tomto životě v tomto měřítku nebude schopen nikdo dosáhnout,” popsal své vnímání Bati zakladatele Gustav Řezníček.

Kdybyste měli možnost potkat některého z Baťů, kterého byste si vybrali a na co byste se ho případně zeptali?

„Já jsem se nimi potkal, do jistém míry, nakolik je to možné. Divadlo vám v jistém smyslu splyne se životem, jako vy vstoupíte nějakým způsobem do života těm lidem, tak oni vstoupí do toho vašeho. Toto protnutí zůstává, nesete si ho životem,” pověděl režisér Lančarič.

Bylo pro vás těžké se popasovat s těmi příběhy?

„Je to nekonečný běh, dostanete se k jedné informaci, která odhalí další informace. Ve skutečnosti to nemá konce. Spíše bylo těžší z toho něco vybrat. Materiálu bylo tolik, že bylo dost těžké rozhodnout, co v inscenaci nebude,” přiznal Dodo Gombár.

Je podle vás ten baťovský odkaz z pohledu divadla už vyčerpaný?

„Pořád ve Zlíně panuje nesvár mezi těmi rodinami. Já bych byl rád, kdyby se tyto věci otevíraly dál, ale aby se to nepotíralo tím negativním směrem. Proto bych byl rád, kdybychom se na Divadle potkali s celou rodinou Baťů, od začátku až do konce. Takový nadčasový rodinný seriál, aby si to tam i vyříkali, ale v takové hezké demokratické formě,” odpověděl Marek.

„Zlín není jenom Baťa, byli obklopeni neskutečným množstvím skvělých lidí. Toto téma není zdaleka vyčerpáno, ať můžeme mluvit o architektuře, filmu, o čemkoliv jiném. Je spousta lidí, kteří byli přímo navázáni na jméno Baťa,” doplnil Král.

Na závěr besedy byla pokřtěna kniha Viděl jsem Baťu růst napsaná Baťovým spolupracovníkem a zároveň i konkurentem Eduardem Malotou. Najdete tam vykreslené všechny tři Batě, jejich kladné i záporné stránky.

Autor: Adéla Václavíková