„Malí pacienti teď mají k dispozici více než 80 stravovacích míst. Což je dvakrát tolik než původně,“ uvedl generální ředitel Lázně Luhačovice Eduard Bláha. Jídelna má také podlahové topení, které zajišťuje dětem vyšší komfort.

Prostředí určené dětem oživily barvy, upraveno bylo i zázemí gastroprovozů, tedy přípravna a výdej jídel. „Vše je moderní a odpovídá nejpřísnějším normám a hygienickým předpisům,“ doplnil ředitel.

Děti a jejich doprovod již také využívají větší a komfortnější vstupní halu s recepcí a nechybí ani dětský koutek nebo malá prodejna s denním barem.

„K dispozici je také venkovní krytá terasa s posezením a nové oddělení časování procedur.

„Velice se na novou léčebnu těšíme,“ uvedla Barbora Slezáčková původem ze Zlína, která nyní bydlí v Brně. Se svou dcerou do Luhačovic jezdí každoročně.

„Amálka trpí dýchacími problémy. Byly jsme tady společně již čtyřikrát,“ doplnila maminka.

Na úkor jednoho dvoulůžkového pokoje se rozšířil i zdravotní úsek. Vybudována byla i další pracovna pro individuální rehabilitaci v prvním patře, což podle slov ředitele zajistí větší množství léčebných procedur pro jednotlivce.

„Investice směřovaly také do inhalatoria, které bylo vybaveno novými ultrazvukovými inhalátory,“ doplnil Bláha.

Ve druhé části přístavby ale vznikly čtyři nové světlé pokoje s kapacitou dvanácti lůžek, také prostorná tělocvična a kolárna.

NECHYBĚL SKŘÍTEK

Lázeňská léčba je založena na využívání účinku zdejších jedinečných minerálních vod i přírodních klimatických podmínek. Společně s modernizací tak léčebna získala i svého patrona pramínka Vítka.

Skřítek u slavnostního otevření nesměl chybět. S modrozelenou postavičkou symbolizující luhačovickou minerální vodu, která je základem zdejší léčby, se budou děti v prostorách často potkávat.

„Oživil interiér a dětem se podle prvních reakcí líbí,“ komentoval ředitel. S myšlenkou patrona léčebny přišla architektka Mirka Chmelařová a graficky jej zpracovala Monika Mašterová.

Práce na modernizaci léčebny započaly v listopadu 2018 a trvaly do června 2019. Nyní je v dětské léčebně Vítkov 108 lůžek. Celková kapacita dětských léčeben Lázní Luhačovice je 278 lůžek a řadí se tak k největším dětským léčebnám v ČR. V loňském roce se zde léčilo okolo 1800 dětí. Od roku 2013 lázně investovaly do modernizace dětských léčeben více než 70 milionů korun. Rekonstruovalo se i v dětské léčebně Miramonti, osmimilionová částka šla na koupi vily Vlastimily architekta Dušana Jurkoviče, kterou využívají děti s doprovodem.

Lázně se specializují zejména na nemoci dýchacího ústrojí. Léčí se zde ale také obezita, nemoci trávicího ústrojí a také kožní a onkologická onemocnění a to již od 1,5 roku věku s doprovodem. Délka lázeňské léčby je 28 dní. Děti do 6 let přijíždějí s doprovodem, většinou s jedním z rodičů. Jejich pobyt je také plně hrazen pojišťovnou.