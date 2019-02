Pravidla? I když...

Zlín /DENÍK ZLÍŇÁKA, 24. ŘÍJNA/ – Nemám nic proti cyklistům, když se chovají tak, jak mají a dodržují pravidla. Ale co mě opravdu vytáčí, a to až doruda, je to, když si cyklisté myslí, že mají přednost na přechodu pro chodce.

(Ne)oficiální blog reportérů Zlínského deníku o dění v regionu i mimo něj Typickým místem je zrovna křižovatka na Cigánově. Kdykoliv touto cestou projíždím v autě, tak se potkám s jezdci, kteří na kole stojí u přechodu a klepou si na čelo, že je odmítám pustit. Copak kolo patří na přechod pro CHODCE? Od kdy je cyklista chodec? To by si pak už klidně mohla jezdit auta po chodníku anebo ještě lépe po cyklostezkách. No a co? Když mohou cyklisté využívat přechody a chodníky. Naprosto jiná situace je, pokud jezdec z kola sesedne a přejde cestu i s kolem. Takové slušné lidi pouštím velice ráda. Ale ti druzí drzouni, kteří neznají základní předpisy, by se měli vrátit na základní školu a udělat si pár návštěv na dopravním hřišti. Protože je jen otázkou času, kdy nějaký pomýlený cyklista skončí na přechodu pod koly auta. Přitom bych se vsadila, že řada cyklistů má řidičský průkaz, a tím pádem by pravidla znát měli. I když…

Autor: Šárka Šarmanová