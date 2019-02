Zlínsko - Období burčáku je v plném proudu. Mnoho prodejců láká na tento sezonní nápoj a konzumenti, kteří se na něj těšili celý rok, se konečně dočkali. Bohužel je to i příležitost pro mnoho podvodníků.

Kvalitní burčák lze, podle odborníků, poznat hned po prvním doušku. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Koncem srpna se postupně začaly objevovat cedule s nápisem „Burčák" ve vinotékách nebo u silnic. Nyní je jeho prodej na vrcholu. „V naší prodejně bylo včera hrozně moc lidí pro burčák.

Pomalu jsem nestíhala ani obsluhovat," konstatovala Ladislava Tichá z vinotéky v Luhačovicích, kde prodávají bílý burčák. S burčákem přichází nejen podzim, ale i čas mnohých podvodníků, kteří jej ředí nebo vydávají pod označením „burčák" něco, co s burčákem nemá nic společného.

„Burčák" je jen z Česka

Tímto pojmem smí být označován jen ten, který je vyroben z hroznů z Česka. Pokud hrozny pocházejí například ze Slovenska, musí být označen jako „částečně zkvašený (hroznový) mošt". Pod tímto názvem však lidé už nevidí ten pravý burčák.

Své o tom ví Ladislava Tichá: „Minulý rok jsme měli částečně zkvašený mošt ze Slovenska a tolik lidí si ho nekupovalo jako letos pravý burčák."

Ve vinotéce na Zarámí ve Zlíně ale řešili jiný problém.

„Letos jsem vsadila na částečně zkvašený mošt, protože lidem přišel burčák moc drahý," sdělila Anna Zábojníková.

V tomto obchůdku dali na zahraniční hrozny z Itálie. Jak dlouho bude burčák nebo částečně zkvašený mošt k sehnání, to budou prodejci většinou řešit až později.

„Nevím jak dlouho ho budu prodávat, podle počasí hlavně a dokud bude zájem," konstatovala Anna Zábojníková. O burčáku se říká, že je hodně zdravý. Hlavně kvůli tomu, že obsahuje látky, které prospívají organismu. Ale také má v sobě přírodní cukr, který je pro lidské tělo lépe vstřebatelný. Také obsahuje kvasinky a přírodní bakterie.

Avšak pozor, jde o alkoholický nápoj, tak by se jeho konzumace neměla přehánět.

„Na burčák se těším celý rok. Mám už vytipované obchůdky, kde je vždycky dobrý. Poté ho piji i na slavnostech nebo hodech. Řekl bych, že je to lepší než pivo, a to je co říct," řekl Deníku Ivan Kulpa.

Cenový rozdíl mezi pravým burčákem a částečně zkvašeným moštem je v průměru dvacet korun na litru. Kvalitu a pravost burčáku lze posoudit zrakem, čichem, dokonce i sluchem a nakonec chutí.

Na první pohled by měl být hustý a zkalený. Sluchem můžete slyšet jak nápoj kvasí, a to díky lehkému šumění. Při přičichnutí byste měli vnímat hrozny a kvasnicový buket. A nakonec chuť.

Nápoj zkrátka musí chutnat a už je na člověku, v jaké fázi má burčák rád. A jak prozradila paní Tichá, je i část dne, kdy je burčák úplně nejlepší. Je to dáno tím, že stále pracuje a mění tak svůj charakter i v rámci dne. „Je lepší, že je to záležitost pouze podzimu.

Kdyby byl k dostání celý rok, asi bych si ho tolik necenila," svěřila se Jana Kovárová.

DENISA SPURNÁ