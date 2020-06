Přestože je krize na některých místech stále patrná, například prázdnými stoly mezi stánky, trhovcům se daří.

„Dokonce to je podle mě i lepší, než to bývalo. Je vidět, že lidi mají českou produkci rádi,“ pochvaluje si trhovec Josef Vyorálek.

Stejně to vidí i návštěvník Tomáš Malík: „Jsem rád, že můžu nakupovat tady. Radši chodím na trhy, než do supermarketu.“ Prodejci se se svými produkty na zlínské tržiště Pod Kaštany mohli vrátit už před dvěma měsíci, 21. dubna. Někteří se ale rozhodli stavbu stánku pozdržet. „Já jsem nastoupil na trhy později, protože jsem měl obavy, jak se to pozvolna vyvíjí,“ říká prodejce Vladimír Motala.

Omezení stále v platnosti

Podmínkou je pro stánkaře dodržování současných omezení. „Prodejci musí zajistit odstupy mezi stánky a stolky 2 metry, umístit dezinfekci ke každému prodejnímu místu a návštěvníci nesmí potravinu konzumovat v rámci ochutnávky,“ vyjmenovává mluvčí města Zlín Tomáš Melzer. Nicméně tato opatření rozdmýchávají emoce.

„Musíme mít dvoumetrový rozestup mezi stánky. To znamená může být jeden stoleček, další stoleček je prázdný, a až ten další může mít zboží. Co to má za logiku, když je jeden prodejce a je to stále jeden stánek?“ stěžuje si prodejce Pavla Nevřelová.

S ní souhlasí i další trhovec Vladimír Navrátil: „Nelogické. Dva metry mezi prodávajícíma, to beru, ale když mám dva stoly a musím mít mezi nimi rozestup dva metry? Zřejmě aby se ty stoly nenakazily virem.“ Tržiště Pod Kaštany provozuje Technická služba Zlín, jejichž ředitele Jakuba Černocha také těší opětovné otevření tržiště.

„Je ale nezbytné respektovat závazní pravidla. Porušení nařízení Ministerstva zdravotnictví může mít závažné důsledky pro toho, kdo by se jich dopustil,“ komentuje Jakub Černoch, „věřím, že omezení budou brzy zrušena a podmínky prodeje budou komfortnější,“ dodává.

Ceny jako minulý rok

Podle trhovců nebylo v důsledku koronavirové krize potřeba radikálně navýšit ceny, spíše záleží na dostatku zboží. „Záleží podle toho, co je, pokud je něčeho málo, tak je cena samozřejmě vyšší,“ vysvětluje Pavla Nevřelová. Stejná situace je i u dalších trhovců.

„Moc jsme ceny nezvedali, u rajčat je to oproti loňsku třeba koruna,“ popisuje Josef Vyorálek. Kilo rajčat ale i tak vyjde až na 68 korun.

„Na mě jsou ceny ovoce a zeleniny předražené, čas od času na trhu koupím tak akorát vajíčka a sazeničky,“ komentuje důchodkyně Danuše Vičánková. Například cena meruněk a jahod za kilo začíná na 118 korunách. „Teď je jahodová sezóna, ono je to vždycky o sezóně,“ myslí si trhovec Vladimír Navrátil.