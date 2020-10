Od doby zmizení hledaly vzácnou zvířecí dámu desítky lidí. Marně.

„Jsou jen dvě varianty, buď tu krajtu někdo ukradl, nebo utekla. Pokud ano, mohla se uchýlit k parovodům blízko domu. Pak se ochladilo a mohla následně uhynout. Takže buď někde zalezla a uhynula, nebo ji někdo ukradl. Jiná varianta nebude. Jinak by se už dávno našla,“ prozradil svůj názor pro Deník známý zlínský chovatel hadů a terarijních zvířat Martin Rokos. Podle něj střídavé počasí, zejména chladné, může hadům způsobit podchlazení a ti mohou uhynout.

„Nenašla se. Od začátku si myslíme, že ji někdo vzal,“ míní smutná majitelka hada Denisa Petrášová.

Někdo má psy, my chováme hady

Lítost vyjádřila zejména nad tím, že krajtu brali jako domácího mazlíčka. „Někdo má psy, někdo kočku, my chováme hady, vysvětlila mladá žena.

Podle ní reakce na ztrátu zvířete byly v Otrokovicích vesměs kladné.

„Lidé nám ji pomáhali hledat. Nejsme jediní, kdo tady v Otrokovicích chová hada. Stále je mi z toho smutno, byl to náš mazlíček. Měli jsme k ní vztah,“ povzdechla si Denisa Petrášová, provozovatelka baru U Bubáka v Otrokovicích.

Doplnila, že se z této zkušenosti poučila a zpřísnila bezpečnostní opatření proti krádeži i úniku dalšího hada, kterého chová.

Za krádež i za mříže

Kromě některých obyvatel, kamarádů a přátel, hledali pětimetrového hada v blízkosti bytových domů i policisté a hasiči. Ani oni nebyli úspěšní.

„Policisté se několikrát zapojili do pátrání po krajtě. Ovšem bezvýsledně. Případem se následně zabývali pro podezření ze spáchání trestného činu krádež vloupáním ve stadiu pokusu. Vzhledem k tomu, že pachatel nebyl vypátrán, byl případ odložen. Nevylučují však, že pokud se vyskytnou nové skutečnosti, bude opět otevřen,“ uvedla za krajskou policii mluvčí Lenka Javorková.

Doplnila, že v případě prokázání viny, hrozí zloději krajty dva až osm let mřížemi. Pachateli by totiž přitížilo to, že skutek spáchal v době jarního nouzového stavu.

„Tenkrát situaci řešili policisté i hasiči. Ti se na nás obrátili se žádostí o zveřejnění případů a výzvy, aby byli občané obezřetní a v žádném případě, pokud by krajtu uviděli, na ni nesahali a uvědomili policii či hasiče,“ připomněla mluvčí města Otrokovic Romana Pastuszková. Doplnila, že ani město Otrokovice nemá zpětnou vazbu o tom, jak případ dopadl.