V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí společnosti Vojtěch Cekota.

„Předprodej Školní bude otevřen od pondělí 18. května v čase od 7 do 18 hodin. Zatím jen v pracovních dnech. Současně rozšíříme otvírací dobu v předprodeji, který je umístěn v objektu supermarketu Billa na zlínském sídlišti Jižní Svahy, na časy od 7 do 10 a od 13 do 17 hodin. Také v Otrokovicích na Baťově bude otvírací doba našeho předprodeje upravena na dobu 8 – 12 a 13 – 16 hodin,“ uvedla vedoucí předprodejů DSZO Jana Pokorná.

DSZO provozuje pět vlastních předprodejních pracovišť – ve Zlíně na náměstí Práce, ve Školní ulici, v supermarketu Billa a v sídle DSZO na Podvesné XVII a pracoviště na Baťově v Otrokovicích.

Všechna budou zatím otevřena pouze v pracovních dnech.

Jednorázové i časové jízdenky DSZO si mohou cestující zakoupit rovněž v pokladnách železničních stanic Zlín střed a Otrokovice.

U obou uvedených nádražních přepážek je zajištěna i sobotní a nedělní otvírací doba.