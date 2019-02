Ve městech pomalu začíná předvánoční nákupní horečka

Zlín - Předvánoční Zlín už pomalu ovládá nákupní horečka. Stovky lidí především o víkendech využívají volna a rozjíždějí se do obchodů a supermarketů po městě a shánějí dárky pro své blízké. To především těší obchodníky, kterým začínají žně. Všichni se však shodují, že teprve ve stříbrnou neděli propukne to pravé nákupní šílenství.

„U nás nákupní horečku pozoruji už tak od listopadu. Muži nám doslova vykupují parfémy,“ sdělila vedoucí prodejny Marinnaud ve Zlíně-Malenovicích Markéta Pavlovská. Podle ní ale ten největší nápor zákazníků přijde poslední týden před svátky. „A samozřejmě náročný bude Štědrý den, kdy máme otevřeno až do odpoledne,“ dodala. Sílící nápor zákazníků potvrdila i Marta Krsičková, která je vedoucí v prodejně Time Out v Otrokovicích. „Lidé hodně berou pro své známé trička a svetry. Kalhoty si už moc netroufají. Dáváme zákazníkům i možnost dárek vrátit, pokud nebude sedět,“ svěřila se prodavačka. Doslova hody mají i prodejci elektroniky a domácích spotřebičů. „Lidi už hodně nakupují, ale teď po výplatách to bude daleko náročnější,“ připustil vedoucí zlínské prodejny na Čepkově Euronics Libor Máčala. Mezi dárky našly své místo i hračky. „Já tu nákupní horečku pozoruji už tak od října. Zákazníci berou hodně panenky, lego a pak věci, které uviděli v televizi,“ vyjmenovala směnová vedoucí obchodu s hračkami Kristýna Plesníková. Někteří lidé využívají k nákupům dárků především víkendy. „To jsou totiž jediné dny, kdy mám volno, takže jsem toho využila i teď a vyrazila pro nějaké dárky. A bohužel musím počítat i s tím, že budu mít problém s parkováním,“ pokrčila rameny Martina Křivánková, která přijela za nákupem dárků z Uherskohradišťska. Někdo si zase nakupování nechává na poslední chvíli. „U mě je to skoro každý rok stejné. Pořád si myslím, že mám ještě hodně času, ale najednou je za dveřmi Štědrý den a já nemám pomalu ani jeden dárek. Takže některé kupuji opravdu až čtyřiadvacátého prosince,“ svěřil se Zdeněk Jandera ze Zlína. Ne každý má však rád tlačenice u pokladen nebo přecpaná parkoviště, a tak raději využívá i jiné možnosti nákupů. „To opravdu nemusím. Pokud to jde, raději se především supermarketům vyhýbám. Dárky stejně většinou nakupuji přes internet. Jsou tam i daleko větší slevy,“ konstatoval Zlíňan Jiří Studeník.

Autor: Šárka Šarmanová