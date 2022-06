Ondřej Albrecht, moderátor v rádiu, Zlín

Těžko říct, co rozhodne. Říká se - papír snese všechno. A u předvolebních slibů to platí dvojnásob. Asi s jistotou ale můžu říct, že to nebude nikdo z hnutí ANO. Není to mířeno konkrétně proti současnému primátorovi, ale proti šéfovi hnutí. Uvidíme.

Zdroj: Deník/Dominik Pohludka