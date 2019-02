Brumov-Bylnice - Zhruba dva roky bez práce byla před lety Milena Dorňáková z Brumova-Bylnice. Chtělo to trpělivost a pevné nervy, než se jí podařilo sehnat adekvátní zaměstnání. Navíc tehdy měla malé děti, a o to shánění práce bylo těžší. Potomci ale vyrostli, jedna dcerka žije a pracuje ve Zlíně, druhá právě skončila studia.

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP

Nedostatek pracovních míst a odliv obyvatel. S tím se město potýká neustále. Ale snažilo se a snaží se tento problém řešit

„Má za sebou státnice a právě teď rozhazuje, jak se říká, sítě. Snad to bude mít jednodušší," říká pro Deník Milena Dorňáková.

A právě nezaměstnanost a s tím spojený odliv obyvatelů z města je tím hlavním, co Brumov-Bylnici trápí.

Potvrdilo to také hlasování čtenářů na webových stránkách Deníku o tom, co jim ve městě nejvíce vadí. O jiném problému, tedy o odlivu lidí z města, se tam strhla největší diskuse.

Nezaměstnaných je zhruba deset procent obyvatel

„Souhlasím s tím, práce u nás ve městě je velkým problémem," potvrzuje starosta Brumova-Bylnice Zdenek Blanař. Podotýká však, že město se v tomto směru opravdu snažilo a snaží.

„Podporujeme nové podnikatele, živnostníky tím, že jim nabízíme pro jejich činnost adekvátní prostory. Finanční výpomoc si ale bohužel nemůžeme dovolit," zdůrazňuje starosta města.

Brumov-Bylnice je od hranic se sousedním Slovenskem vzdálený podle něj necelých dvacet kilometrů. Nejbližší dálnice je na slovenské straně, směr Bratislava.

„Vzhledem k tomu, že máme z jedné strany státní hranice, tak to je už samo o sobě omezením pro vznik pracovních míst. Také nedostupnost našeho regionu pro kamionovou dopravu to neulehčuje. Napojení na regionální dálnici, tedy tu u Otrokovic, je několik desítek kilometrů," dodává Zdeněk Blanař.

Nezaměstnaných lidí podle něj bylo ve městě k poslednímu srpnovému dni 377 (deset procent z celkového počtu obyvatel), přičemž číslo se plus minus drží už nějakou dobu na stejné úrovni.

Jedním z nynějších větších zaměstnavatelů v Brumově-Bylnici je například společnost CEBES, která se zabývá převážně součástkami do větrných elektráren.

Podle jejího ředitele Josefa Švacha ve firmě pracuje kolem dvě stě lidí, přičemž polovinu z nich tvoří právě místní obyvatelé města.

„Začínal jsem tady coby mladý technik. Podniky ale tady s postupem času zkrachovaly, majetky rozprodaly. Ale na druhou stranu mohu říct, že v Brumově-Bylnici jsou zodpovědní lidé, kvalitní zaměstnanci," doplňuje Josef Švach.

PTALI JSME SE V BRUMOVĚ: Co vám chybí ve vašem městě?

Jaroslav Lysák, 68 let, důchodce, Brumov-Bylnice: Já jsem v Brumově-Bylnici spokojený, žiji tady celý svůj život. Nic mi tady výrazně nechybí, nic bych tady neměnil a zatím jsem ani nikdy neměl důvod přemýšlet o tom, že bych se odstěhoval jinam.

Alena Měšťánková, 35 let, zástupce vedoucí prodejny, Brumov-Bylnice: Žije se nám tady dobře, máme tu spoustu vyžití jako zimní stadion, fotbalové hřiště, školu či nové koupaliště. Je tu ovšem strašný problém s prací, proto převážně muži za ní jezdí do světa, aby uživili své rodiny. Když má ženská pár dětí a hledá práci, je to kumšt.

Vojtěch Ročák, 24 let, tesař, Brumov-Bylnice: Žije se mi tady dobře. Práci mám, dělám v Brně, dva týdny jsem tam, pak zase pár dnů tady. Lepší pracovní příležitosti bych ale uvítal. Tady je to konec světa, pohraničí, takže takové problémy řeší na více místech. Jenom důchodci zůstávají.

Radek Divoš, 42 let, lakýrník, Brumov-Bylnice: Žije se mi tady dobře, ale co mě opravdu trápí, je, že by se mohlo konečně investovat do památek. Některé už opravdu hodně chátrají, například také brumovský pivovar. To je opravdu to, co mi nejvíce vadí, jinak nic.

Filip Ročák, 19 let, tesař, Brumov-Bylnice: Nic mi tady neschází, je tu všechno, co potřebujeme. Možná má někdo problém najít práci, to nevím, já mám svou jistou. Pracuji u otce v Brně, takže tady nevím, jak to s hledáním práce je. Ale pravda je, že znám ogary, kteří ji hledají. Mně je tu dobře, je tady klid.

Čtenáři ukázali, kde vidí slabiny města

Obyvatele Brumova podle výsledků internetového hlasování, které dva týdny běželo na našem webu, trápí v jejich městě nejvíce tyto problémy:

1. Jiný problém - 73 %

2. Slabá podpora turistického ruchu - 12 %

3. Neutěšený stav veřejných prostranství a městské zeleně - 8 %

4. Problematika chybějícího sociálního bydlení - 4 %

5. Špatné dopravní napojení na další centra v regionu - 4 %

4 události minulých 4 let

1. Revitalizace náměstí

2. Otevření lokality Slunečná pro výstavbu rodinných domků

3. Propojení brumovské a bylnické části dvěma úseky nových cyklostezek

4. Zateplení řady objektů v majetku města v rámci dotačních titulů