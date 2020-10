Piráti získali ve volbách 13,26% a díky tomu šest křesel v 45 členném krajském zastupitelstvu.

Na vyjednávání je podle Ančincové ještě čas.

„V současnosti probíhá nějaká komunikace, ale zatím je to pouze v intencích nějaké gratulace a vzájemného oťukávání. My máme v prohlášení, že vyjednáváme až následující den po volbách. Začneme jednat tedy zítra se všemi, vyjma KSČM a SPD,“ řekla Ančincová.

Piráti však již dříve avizovali, že nehodlají podpořit novou nemocnici. Bude zřejmě nemožné najít společnou řeč s KDU-ČSL a STAN.

„I v případě, že by upustili od podpory nové krajské nemocnice, nebyl by to pro nás nejvhodnější koaliční partner, protože není ve svých názorech konzistentní. A o takového koaličního partnera zřejmě nestojíme,“ uvedla politička.

„My jsme říkali už na začátku kampaně, že tyto volby budou referendum o nové nemocnici. Ale my jsme od začátku říkali, že pro nás není volební program jen nemocnice. Musíme řešit dopravu, sociální otázku. To, co kraj pálí není nová nebo rekonstrukce staré budovy, ale chybějící personál. Chybí nám lékaři,“ vyjmenovává hlavní témata pro vyjednávání o nové koalici Pirátka.

„Mám dvě poděkování. Jedno je voličům za to, že nám umožnili se stát součástí zlínského zastupitelstva a druhé směřuje našim členům, díky kterým jsme získali skvělý výsledek,“ vzkázala Hana Ančincová.