Obyvatele zlínské Bartošovy čtvrti trápí přemnožené nutrie a potkani. A to už dlouhou dobu. Místní si stěžují, že mají obavy jít na procházku se psy nebo s malými dětmi. Nutrie se nebojí kontaktu s člověkem a z potoka se klidně vydají až na sousední dětské hřiště. Několikrát se už stalo, že zaútočily na kolemjdoucí a pokousaly je. V posledním týdnu tu dokonce přišel o život pes.

„Chodím na procházku se svými pejsky každý den. Určitě nejsem typ důchodce, který by seděl celý den u televize. Naopak jsem pořád venku,“ začala s popisem události Jarmila Gajdušková ze Zlína, pro jejíž fenku plemene Jack Russell teriér byla procházka minulý týden osudná. Pes se šel napít vody do potoka, kde ho nutrie stáhla pod hladinu za čumák a utopila. „Nebyl na vodítku,“ přiznává seniorka, která se pohybuje se dvěma berlemi.

Její snacha nahlásila incident městské policii i odboru životního prostředí. „Setkala jsem se bohužel s arogantním chováním, kdy úředník směřoval celou záležitost na strážníky. Že on s tím nemá víceméně nic společného,“ popisuje Hana Gajdušková. I ona se bojí do parku v této čtvrti chodit, ať už se psem nebo malým synem. Právě kvůli nutriím a potkanům.

Napadení nebylo ojedinělé. Obyvatelé čtvrti si na sociálních sítích vyměňují zážitky.

„Byl jsem na procházce se dvěma malými dětmi a nebylo to poprvé, co jsem byl svědkem, jak nutrie zaútočila na lidi. Podle příběhů kolemjdoucích není výjimkou ani pokousání. Nechci si představit, co by se stalo, kdyby bylo u vody dítě. Nutrie jsou přemnožené a agresivní. Už teď se na procházce s dětmi necítím bezpečně,“ popisuje jeden z komentářů na sítích.

I přes zákaz je někteří stále krmí

„Největším problémem jsou lidé, kteří nutrie a nechtěně tedy i potkany krmí. Pohazuji ovoce po trávnících,“ pokračuje Hana Gajdušková a její tchyně souhlasně přikyvuje.

„Lidé si neuvědomují, že nutrie jsou invazivní druh, který se rychle přemnoží a škodí svému okolí.“

Také redaktoři Deníku při návštěvě místa našli přímo na břehu potoka zbytky mrkve a lusky od hrášků.

„Už nevím, na koho se obrátit. Městská policie a odbor životního prostředí si to přehazují jako horký brambor. Vždy se dozvím, že je to v řešení a tím to skončí,“ je bezradná obyvatelka čtvrti Hana Gajdušková.

Redaktoři Deníku se obrátili na zlínský magistrát.

„Odbor životního prostředí ve spolupráci s městskou policií aktivně provádí odchyt nutrií a likvidaci potkanů už od roku 2008, avšak s omezeným úspěchem. V poslední době se stal hlavním problémem pravidelný přísun potravy, který komplikuje úsilí o kontrolu populace škodlivých druhů,“ tvrdí náměstek primátora pro oblast životního prostředí a zemědělství Vojtěch Volf.

Zatímco v roce 2022 se podařilo odchytit 34 nutrií, v roce 2023 to bylo pouze 6 zvířat a v roce 2024 žádné. Důvodem je i fakt, že nutrie si hloubí úkryty přímo v březích, což strážníkům stěžuje přístup.

„Nutrie je poměrně inteligentní savec, který se dokáže přizpůsobit prostředí a účinně vyhýbat odchytu. Při pouhém spatření podběráku se stahuje do úkrytu,“ podotýká Pavel Janík, mluvčí Městské policie Zlín.

Snahu magistrátu o snížení populace nutrií a potkanů dlouhodobě kazí lidé, kteří nerespektují zákaz krmení.

„Osvěta a informovanost veřejnosti o škodlivosti krmení invazivních druhů je klíčová pro zmírnění této situace,“ je přesvědčený Vojtěch Volf.

Strážníci by měli odchytávat hlavně domácí zvířata

„Je potřeba říci, že odchytová služba, kterou zajišťuje Městská policie Zlín, slouží především k odchytu zaběhlých a zatoulaných domácích zvířat, které unikly ze zájmového chovu. Nikoliv k odchytu volně žijících živočichů, kteří nejsou v nouzi,“ zdůraznil mluvčí strážníků Pavel Janík.