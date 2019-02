Zlínsko – Krabičku cigaret za den vykouřil ještě nedávno Vladimír Vondrák. Ačkoliv si závislost na nich nepřipouštěl, časem dospěl k tomu, že se bez nich neobejde. „Když mi pomalu docházely, říkal jsem si, už aby se jelo do obchodu a já si mohl koupit další krabičku," přiznává Vondrák.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

To už se ale nějaký čas dozvídal o takzvaných elektronických cigaretách, které jsou údajně méně zdraví škodlivé.

Bez kouře a bez vajglů. Spokojenost

„Vloni mi na jednom ze zlínských koupališť o nich vykládal plavčík. Od té doby jsem měl v hlavě, jak se říká, nasazeného červíčka. Nakonec jsem se pro ni rozhodl. Sehnal jsem si ji od kamarádky, jejíž syn elektronické cigarety v Brně prodává. Podařilo se mi ji koupit za několik stovek. Prokázal jsem pak službu i svým kamarádům. Přešli na ně po mém vzoru taky," usmívá se Vondrák.

S elektronickou cigaretou je maximálně spokojený, po těch klasických se mu vůbec nestýská. Lidi ve svém okolí nenutí čichat kouř, protože teď vydechuje pouze páru.

Také odhazování vajglů je pro něj minulostí. O to více jej ale zlobí záměr ministerstva zdravotnictví, které chystá novelu zákona o kouření. V ní se počítá s několika variantami omezení kouření v restauracích.

V té nejhorší verzi má platit plošný zákaz kouření v restauracích. A týkat se má nejen klasických cigaret s tabákem, ale také elektronických cigaret, dýmek a doutníků.

„Je to hloupost. Vydechujeme pouze páru. Aby někdo ze spolustolovníků něco cítil, musel by mu dotyčný kuřák dýchnout přímo do obličeje," hájí používání elektronických cigaret v restauracích Vondrák.

Restaurace asi přijdou o tržby

V případě, že by ale vláda opravdu uzákonila zákaz vykuřování, přišla by řada živnostníků provozujících restaurace či bary pravděpodobně o tržby.

Jedním ze zařízení, která by to pocítila, je například zlínská restaurace, bar a pizzerie Canada.

„Restauraci máme rozdělenou na kuřáckou a nekuřáckou. Od rána do tří hodin se tu ale i tak nekouří. Kdo si chce zapálit, může jít na zahrádku. Odpoledne si ale mnozí u piva zapálí. Pokud nebudou moci, pak určitě přijdeme o tržby," stýská si tamní pracovník Evžen Krahula.

Naopak jen to pozitivní vidí v zákazu kouření ať už klasických, nebo elektronických cigaret ve veřejných prostorách pracovníci otrokovické Selské krčmy.

Jiní provozovatelé zákaz vítají

„Já osobně také nekouřím, proto by mi to naprosto nevadilo. Dosavadní klienti by nám zůstali a možná by jich bylo ještě více," říká za Selskou krčmu Dalibor Gergela.

Podle zlínského praktického lékaře pro dospělé Jiřího Horkého by problematika kuřáctví měla zůstat v té podobě, jak je teď.

Hospody i pro kuřáky, myslí si praktický lékař

To znamená, že je-li restaurace nekuřácká, ať nekuřáckou zůstane. A naopak, je-li některá provozovna členěna na místnosti pro kuřáky a místnosti pro nekuřáky, měla by rovněž zůstat beze změn.

„Samozřejmě s tím, že ten, kdo používá elektronickou cigaretu, je také kuřák.

Tudíž bych ho vpustil do oddělení vyčleněného pro kuřáky," domnívá se zlínský praktický lékař Jiří Horký.