„Jsem za schválení ráda. Čekáme už tři roky a bylo to vysilující,“ reagovala majitelka areálu Radmila Pospíšilová. Ta jej koupila v roce 2021 a už dříve představila svou vizi revitalizace Riviéry.

Na místě by měla stát ekologická budova pro firmu Mobilboard. Kancelář by byla z velké části zapuštěná do svahu v úrovni cesty, který by se tím zároveň zpevnil. Součástí by byla místnost pro školení, workshopy, přednášky, cvičení, případně coworking v přírodě.

K přípravě projektu nové podoby areálu si Pospíšilová přizvala architekty ze Slovenska – Michala Diviše, který má zkušenosti s urbanistickými zónami pro bydlení s energetickou soběstačností, a Martina Pribila stavícího takzvané Krtkodomy, ekologické zelené domy chráněné zeminou.