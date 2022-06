Řidiči už řadu let cítili, že křižovatka je na hraně své propustnosti a že naléhavě potřebuje přestavbu.

„Osobně jsem po nějaké úpravě volal už řadu let. Tahle křižovatka potřebuje změnu jako sůl. Snad potom bude jízda centrem alespoň trochu snesitelnější,“ řekl Deníku Zlíňan Josef Doležel.

Také podle Jana Veselého si křižovatka zaslouží úpravu.

„Jen aby nezůstalo pouze u řečí a opravdu se se tím začalo něco dělat. Podobných projektů ve Zlíně je na papíře celá řada, ale dokud se nekopne do země, tak to beru s rezervou,“ svěřil se Veselý.

Začátek letos, finiš příští rok

Pokud vše půjde podle plánu, může podle radnice samotná stavba začít ještě letos na podzim.

„Finanční prostředky byly přiděleny v červnovém zastupitelstvu a v nejbližších týdnech chceme vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele přestavby, “ uvedl zlínský radní pro dopravu Michal Čížek. Zastupitelé na stavbu vyčlenili v letošním roce dva miliony korun a pro příští rok dalších 88 milionů korun včetně DPH.

Projekt zahrnuje rekonstrukci ulic Březnická, Mostní a také U Zimního stadionu.

„V rámci rekonstrukce bude upraveno křížení ulice Březnická a Mostní, kde vznikne průsečná křižovatka řízená světelnou signalizací,“ popsal mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

Křižovatka se tak posune na úroveň současné odbočky k hotelu Zlín (bývalý hotel Moskva, pozn. red.). Přilehlý park u budovy Univerzity T. Bati se zvětší a vybuduje se nová společná stezka pro cyklisty a chodce, nové chodníky a současné chodníky budou zrekonstruovány.

„V Mostní ulici je navržena dvojice zastávkových zálivů. Zrušena pak bude nynější nástupní zastávka v prostoru točny MHD pod sportovní halou,“ dodal Melzer s tím, že na území mezi křižovatkou a sportovní halou má město hotovou architektonickou soutěž, takže už zná budoucí podobu celého prostoru.

Rondel? Nakonec ne

Rekonstrukce této frekventované křižovatky patří mezi takzvané strategické stavby města a její financování je promítnuto do střednědobého finančního plánu zlínské radnice.

„Přípravu této stavby komplikovala a časově prodlužovala celá řada překážek. V roce 2020 jsme pak víceméně začínali od nuly se všemi povoleními. Při realizaci také počítáme se spoluúčastí Ředitelství silnic Zlínského kraje, které je majetkovým správcem silnice II/490 a chceme se ucházet i o dotační peníze na tuto stavbu,“ řekl Čížek.

Během projekčních prací zvažovalo město i možnost výstavby kruhového objezdu namísto průsečné křižovatky.

„Odborné posudky a výpočty prostupnosti ukázaly, že kruhový objezd by mohl být při větší intenzitě provozu zahlcen, takže by se před ním vytvářely kolony vozidel, které by mohly narušovat plynulost provozu a blokovat důležitou křižovatku na třídě Tomáše Bati u zlínské jednadvacítky,“ vysvětlil Melzer.