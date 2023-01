Jiří Korec (ANO), primátor Zlína:

Panu prezidentovi určitě gratuluji ke zvolení. A jediné, co mu mohu popřát, je, aby respektoval demokratické principy v tom nejsprávnějším slova smyslu, tak, aby se nezneužívaly. Jak už dříve říkával Václav Havel: Demokracie je pro ty, co to s ní myslí dobře, vlastně strašně složitá, zatímco ti, kteří ji neberou vážně, mají mnoho možností, jak ji zneužít. Nový prezident by měl po té vyhrocené kampani být tím, kdo nebude dále rozdělovat společnost, ale měl by naopak iniciovat a podporovat myšlenku, že je normální, že v demokratické zemi nemají všichni stejný názor a že když má někdo jiný názor, než je ten můj, tak za něj nemá být nějakým způsobem trestán. Společnost se dostala do situace, kdy se někteří voliči bojí říct, koho volí, protože mají strach z odsouzení ostatními lidmi. Je čas na to, aby se tento trend obrátil, protože tohle směřuje spíše do jiného režimu. Je potřeba, abychom se začali vracet k demokracii a respektování názoru jiných. A hledání toho nejlepšího řešení na základě vzájemné diskuze.

Jiří Korec (ANO).Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň