Při Hodině Země zhasne nasvícení klobouckých památek

Valašskokloboucké památky i veřejné budovy v sobotu 30. března ve večerních hodinách potemní. Jejich osvětlení zhasne na podporu kampaně Hodina Země, a to v době od 20.30 do 21.30. Iniciativa má mezinárodní dosah a do tmy každoročně halí i významné dominanty světových metropolí. Město Valašské Klobouky se připojuje už počtvrté.

Osvětlení. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Při Hodině Země zhasne nasvícení kostela Povýšení svatého Kříže nebo kaple svatých Cyrila a Metoděje. Vypneme také osvětlení veřejných budov, například podnikatelského inkubátoru, polikliniky, domu dětí a mládeže, mateřské a základní školy nebo sídel městských společností," uvedla starostka Eliška Olšáková. „Připojit se k nám mohou i občané, a to omezením svícení nebo používání elektrických spotřebičů," vyzvala také veřejnost. Ruku v ruce s aktivním připojením k Hodině Země si účastníci stanovují také závazek vůči klimatu a ekologii. „Vytyčili jsme si, že chceme prostřednictvím podpory třídění odpadů a snižování energetické náročnosti provozu městských budov i veřejného osvětlení přispívat k šetrnému a zodpovědnému nakládání s přírodními zdroji," ujistila Eliška Olšáková.

Autor: Redakce