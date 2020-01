„Jsem ráda, když můžeme navštívit lidi, co nás už čekají a potěší nás. Mnozí dětem nabízí cukroví, sladkosti či třeba pomeranče,“ říká koordinátorka tříkrálové sbírky ve Fryštáku Jana Jasenská.

Ani o napětí při obchůzce prý nemají občas nouzi.

„Jednou nás pořádně prohnal nečekaně pes. A to jsme ztratili také korunu. Vlastně už ani nevím, jak to nakonec dopadlo. Je to už pár let,“ dodává Jana Jasenská.

S koledníky už dokonce zpívali i anglicky. To u domu v jedné fryštácké části, kde žijí anglicky mluvící lidé. „V jejich jazyce jsme ale zazpívali jen tu první sloku,“ dodává.

Lidé jsou většinou vstřícní a nadšení

Asi deset let už chodí s koledníky v Březnici zase Lenka Plevová.

„Většinou jsou lidé vstřícní, nadšení. Mnozí se na nás těší a my zase na ně,“ usmívá se Lenka Plevová, která v tříkrálové skupince koledníků má v posledních letech také některé ze svých dětí.

„Teď hlavně starší dcerku a její spolužačky. Cestou při koledování narážíme i na psy. Ale jelikož chodíme pořád stejnou trasou, tak už víme, kde a co čekat. Děvčata většinou psy pomuchlují, jsou hodní. A když nám někdo nestihne otevřít, pak na nás často volají a my se vracíme,“ dodává Lenka Plevová.

Na Zlínsku bude možné na koledníky narazit až do 6. ledna, v obci Hvozdná pak 11. ledna.

Akce navázala na počátku nového tisíciletí na starou lidovou kolednickou tradici a je ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace.

„Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla,“ připomenula za organizátory Pavla Romaňáková, projektová manažerka Charity Zlín.

Co se děje s vykoledovanými penězi? Jsou přerozdělovány v poměru: 65 % farní charity, resp. organizátor skupinek; 15 % diecézní charity; 10 % humanitární pomoc, 5 % projekty CHČR a 5 % režie. Rozdělení je schváleno radou ředitelů CHČR a Českou biskupskou konferencí. V olomoucké arcidiecézi z rozhodnutí ředitelů organizátoři ze svých 65 % ponechávají 7 % v tzv. krizovém a nouzovém fondu na pomoc charitám a potřebným při nepředvídaných situacích v arcidiecézi – živelné katastrofy a podobně.