U hokejových Beranů se toho během léta hodně událo. Došlo ke změnám, především na tom nejvyšším postu. Roberta Hamrlu nahradil v pozici generálního manažera a jednatele Jan Pravda. Jak jeho působení v nové roli hodnotíte a je to podle vás velká změna v porovnání s jeho předchůdcem?

V první řadě bych chtěl panu Pravdovi poděkovat, že přijal takto nečekaně tento nejvyšší post, i když mu to způsobilo nemalé komplikace. Velmi tím klubu pomohl a i díky tomuto jeho rozhodnutí se celá situace vyřešila snad bez poškození značky Berani Zlín. Změna to určitě je. Každý je povahově úplně jiný. Uvnitř klubu je těch změn více a za poslední měsíce se odvedl velký kus dobré práce. Shrnul bych to jednoduše a to, že Jan Pravda nám dává naprostou jistotu, že klub je manažersky a ekonomicky řízen profesionálně. To i přes jeho krátké působení již sklízí ovoce, jak se říká, protože se do klubu vrátili i někteří dřívější partneři a daří se získávat i nové. V klubu je pozitivní atmosféra a eliminovalo se šíření „zaručených informací“, které se kolikrát podepisovaly negativně i do sportovních výkonů. Věřím, že tento jeho způsob zcela otevřené přímé komunikace s majiteli i v rámci celého klubu bude posilovat značku a hodnotu klubu Berani Zlín. Klub tak bude i lákavější pro případného nového generálního partnera.

Krátce po červnovém zadržení Roberta Hamrly jste řekl, že pokud bude očištěn, nebráníte se tomu, aby se do klubu vrátil. To nadále platí?

Nemám důvod tenhle názor měnit. My jsme se s Robertem Hamrlou rozešli korektně a ve chvíli, kdy to bude na pořadu dne, tak se o tom můžeme bavit. Nic jistého ale nemá. Je samozřejmě třeba připomenout, že město má v klubu 49 procentní podíl a tudíž z pozice města nejsme schopni sami o sobě o něčem takovém rozhodnout.

Je to téma už nyní?

Platí to, co jsme řekli. Jednoznačný názor rady města je, že dokud nebude Robert Hamrla očištěn, tak v klubu nemá být na jakékoliv pozici.

Změny se nedotkly jen vedení klubu, ale také obou dvou stadionů. Zimní stadion Luďka Čajky se nově jmenuje Trinity Bank Arena Luďka Čajky a někdejší PSG aréna se přejmenovala na CCM Arénu. Mezi fanoušky to bylo hojně diskutované a byla i řada negativních reakcí…

Možnost přejmenování PSG arény jsme řešili delší dobu. Jen se předchozímu vedení hokeje dlouhodobě nedařilo sehnat zajímavou nabídku. Proto zůstávala i nadále pod jménem PSG. Co se týče Trinity Bank arény Luďka Čajky, tam to bylo mnohem rozporuplnější. Bylo to pro nás velice těžké rozhodnutí. Řešili jsme, zda je možné a správné vzhledem k historii a pietě stadion vůbec přejmenovat. Prvotní nápad byl Trinity Bank Zimní stadion Luďka Čajky, což by bylo strašně dlouhé. Na Radě města Zlína jsme o tom vedli bouřlivou diskuzi, obdobně jako ji vedli fanoušci.

Pro každého to bylo choulostivé téma. Padaly názory, ať to necháme tak, jak to je. Jiní zase byli pro přejmenování, protože to přinese klubu peníze navíc. Nakonec jsme se dohodli, že musí být zachována pieta Luďka Čajky, že přes to nejede vlak. Proto z klubu přišel návrh na zkrácení na Trinity Bank aréna Luďka Čajky. Ve výsledku jsme na to většinově kývli. Je to jedno z možných reklamních plnění, které hokejový klub může nabízet. V hokejovém a fotbalovém prostředí je to běžná věc napříč celým světem.

Když zůstanu u obou arén. Obě prošly v létě stavebními úpravami, zmíním třeba rekonstrukci klubové restaurace. Chystá se něco podobného v dohledné době?

V současné chvíli můžu říct, že se nic takového nechystá. Jelikož jsme od Národní sportovní agentury nezískali finance na kompletní rekonstrukci, začali jsme řešit jen to nejdůležitější. Zmíním například opravu střechy či vodovodní rozvody. Víme, že to nejhorší je vyměněno, ale rozhodně stadion není v pořádku, jak bychom si představovali. Pro nás je to trochu taková časovaná bomba…

Ozývají se i hlasy, zda by Zlínu neslušel nový stadion…

Někteří se ptají, jestli je správná cesta lepit neustále nějaké problémy a být v ohrožení, nebo jestli není lepší postavit nový stadion. Třeba s přispěním soukromých peněz a mít jasnou roční částku, která by se platila. Je to pro nás velmi složité téma, které zatím nemáme nijak rozseknuté. V současnosti totiž město čeká řada dalších investic.

Vnímáme, že se aktuálně podařilo ustát ty největší problémy u zimního stadionu. K tomu se během prázdnin předělaly šatny a restaurace se změnila na klubovou, aby se zvýšil komfort pro hráče i celou mládež, což byla jedna z podmínek akademie. Víme, že sportovně máme v posledních letech problémy i v mládeži. Pokud chceme udržet statut akademie a získat tak čas na zlepšení sportovní stránky celého klubu, tak nám v současnosti nezbývá nic jiného, než naprosto splnit její mimosportovní podmínky. Jsem ale rád, že když teď přišlo do klubu pár nových finských hráčů a měl jsem možnost se s nimi bavit, tak si vychvalovali podmínky i prostředí, které tady mají. Říkali, že zázemí je ve Zlíně kvalitní. Což by určitě neplatilo, kdyby k nám přišli v minulé sezoně.

Velkou otázkou jsou každoročně finance, které město do klubu pošle. Jaká částka to bude v příštím roce?

Vycházíme z minulé sezóny, čili i pro rok 2024 bychom měli koupit reklamu města v profesionálním hokeji v hodnotě 8 milionů korun. Zda ji stejně jako v minulé sezóně navýšíme v případě postupů v play-off ještě musíme zvážit. Budeme se o tom více bavit na začátku příštího kalendářního roku. Současná vláda nám totiž škrtá peníze, a proto již teď řešíme optimalizaci výdajů na všech frontách. Zvýšení reklamního plnění v play-off se nám sice osvědčilo, na druhou stranu musíme nyní každou korunu obracet dvakrát, ne-li třikrát.

Platí i nadále, že je město ochotno prodat svůj podíl v klubu?

Stále máme konstantní názor, že pokud má někdo zájem, ať se přihlásí a přijde s nějakou konkrétní nabídkou. Jsme v pozici, kdy vnímáme, že chceme být stabilním partnerem. Naše partnerství ale nespojujeme s majetkovým podílem v klubu. Ve fotbale či v jiných sportech nemáme majetkový podíl, ale reklamu města si platíme i u nich. Kdyby se objevil zájemce, který by zároveň byl i stabilním dlouhodobým partnerem, budeme se s ním určitě bavit. Aktivně teď ale nikoho nehledáme. Uvidíme, co přinese čas…

Noví spolumajitelé si postupně navýšili podíly na 15 procent a může se i stát, že si budou chtít podíl navýšit ještě více. Nebo se třeba může objevit někdo úplně nový. Jen je třeba říci, že kdyby se objevil někdo nový a město by se dohodlo na prodeji, tak samotný prodej musí schválit i valná hromada klubu. To znamená, že případné nakládání podílu města není jen v rukou městských zastupitelů, ale i spolumajitelé klubu mají určitou brzdu, abychom náš podíl neprodali někomu, s kým oni nechtějí spolupracovat, nebo je pro ně nedůvěryhodný.

Jsou nějaké signály, že by současní spolumajitelé chtěli ještě více navýšit svůj podíl v klubu?

Momentálně se o tom vůbec nebavíme.