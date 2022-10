„Doba, která nás čeká nebude nejjednodušší. V minulém volebním období jsme nečekaně začali řešit covidovou krizi a následně přišla další nečekaná věc – dostali jsme se do těsné blízkosti války, která pokračuje a bude nás provázet i na začátku nového volebního období. Věřím, že se s tím všichni společně popereme - jak my zastupitelé, tak občané města Zlína,“ pronesl po svém znovuzvolení do čela města Jiří Korec.

Náměstky primátora byli zvoleni Pavel Brada, Michal Čížek, Jana Bazelová (všichni ANO), Miroslav Chalánek, Martina Hladíková (oba ODS) a Vojtěch Volf (KDU-ČSL).

V jedenáctičlenné radě města bude nově sedm uvolněných členů - tedy osob, které tuto funkci budou vykonávat na plný úvazek, k ním se připojí čtyři neuvolnění členové.

ANO posílilo, STAN propadl a je v opozici

Hnutí ANO letos ve Zlíně získalo čtrnáct mandátů, což je o pět více než v předešlých volbách. Výrazně posílila také ODS, která má nově namísto tří hned sedm mandátů. Lidovci s podporou TOP 09 a Piráti mají v novém zastupitelstvu tři křesla. Opoziční hnutí Zlín 21, které bylo ve volbách druhé, získalo sedm křesel.

O dva mandáty více, na současné čtyři, si letos polepšilo SPD. STAN v letošních volbách propadl a v novém zastupitelstvu má jen tři křesla.

Složení Rady města:

ANO 2011

Jiří Korec - primátor

Pavel Brada - náměstek primátora, uvolněný

Michal Čížek - náměstek primátora, uvolněný

Jana Bazelová - náměstkyně primátora, neuvolněná

Václav Kovář - člen rady, uvolněný

Tomáš Krajíček - člen rady, neuvolněný

ODS

Miroslav Chalánek - náměstek primátora, uvolněný

Martina Hladíková - náměstkyně primátora, uvolněná

Pavel Konečný - člen rady, neuvolněný

KDU-ČSL

Vojtěch Volf - náměstek primátora, neuvolněný

Piráti

Jiří Robenek - člen rady, uvolněný