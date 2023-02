Věřitelé schválili reorganizaci NWT, firma má závazky ve výši 700 milionů

„Chceme během tohoto volebního období nachystat k realizaci velké projekty, na které Zlín dlouhé roky čekal. Rekonstrukci náměstí Míru a prostoru pod kostelem, obnovu Velkého kina, budovy číslo 10 - Minutky či postupnou opravu zámku. Z předchozího období máme nachystanou rekonstrukci Zimního stadionu Luďka Čajky,“ vyjmenoval primátor Zlína Jiří Korec (ANO).

Dopravní stavby

Radnice také slibuje, že se zaměří na dopravní stavby, jako je pravobřežní komunikace či obchvat Zálešné. Není však zřejmé, který z velkých projektů bude prioritou, na což upozorňují i někteří lidé z opozice.

„V podstatě se dá souhlasit se vším, co je v programovém prohlášení obsaženo. Co v něm však postrádáme, jsou priority. Co, proč a kdy bude hotovo. Souvisí to podle nás už s letitou absencí dlouhodobějšího plánu rozvoje Zlína,“ míní opoziční zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21).

Podle primátora bude záležet na případné změně rozpočtového určení daní.

„Pokud se nepodaří prosadit změnu rozpočtového určení daní, tak bude Zlín u těchto projektů závislý na externím financování, které tak bude i určující v tom, který velký projekt se provede jako první. Ten bychom chtěli zahájit ještě v tomto volebním období,“ popsal pravý stav věcí Jiří Korec.

Velké kino jako první?

Primátor předpokládá, že jako první by mohla být připravena rekonstrukce Velkého kina.

„Budeme se pak muset v koalici rozhodnout, zda do toho půjdeme hned, nebo počkáme. Musíme totiž uvažovat tak, že těch větších projektů se aktuálně chystá více. A pokud se opravdu nezmění rozpočtové určení daní pro město Zlín, tak my z velkých investičních akcí budeme schopni udělat v budoucích deseti až patnácti letech pouze jeden velký projekt,“ popsal primátor s tím, že vedení města nechce slibovat něco, co není schopno splnit.

„My ty projekty aktuálně chystáme, dáváme si je do střednědobého plánu. Musíme teď tlačit na změnu rozpočtového určení daní, abychom se dostali do situace, kdy budeme schopni udělat jeden velký projekt za rok,“ doplnil Jiří Korec.

„Uvědomujeme si, že spousta projektů je závislá na pomoci státu a věříme, že se koalici podaří zajistit rychle co nejvíce finančních prostředků z různých zdrojů,“ reagoval například zastupitel Pavel Sekula (SPD).

Bydlení a doprava

„My bychom chtěli přispět k co nejhladšímu schvalování takových záměrů. Konkrétně v oblasti bytové výstavby a dopravy,“ doplnil Sekula.

Zlín pokročil v přípravě stavby obchvatu Zálešné, Prštenské příčky, pravobřežní komunikace nebo tunelu pod centrem města.

„Podařilo přichystat i rozvojové plochy k bydlení na takzvaném Boněckém rybníku a pod sportovní halou, kde bude místo pro podnikání, Univerzitu Tomáše Bati či sociální služby,“ uzavřel primátor Jiří Korec.