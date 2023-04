Připraveni na kolo? O víkendu se rozjíždějí cyklobusy v kraji

Už o tomto víkendu mohou cyklisté vyrazit s jízdními koly do hor Zlínského kraje. V sobotu 29. dubna vyjíždějí v regionu první cyklobusy, které zavezou cestující do Hostýnských vrchů, do Beskyd a do Vsetínských vrchů. V červnu pak přibude i nová linka, která propojí Zlín se Vsetínem.

Cyklobus. Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta