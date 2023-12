Příští rok zkrášlí ProroK další zastávku MHD ve Zlíně

Už je známo, co by chtěli ve Zlíně zvelebit jeho obyvatelé. V rámci projektu Tvoříme Zlín posílali návrhy na zlepšení života ve městě představitelům radnice. Letošní 6.ročník zaznamenal rekordní zájem, od dubna do května poslali Zlíňané 56 návrhů. Do závěrečného hlasování prošlo přes pracovní skupinu složenou z pracovníků magistrátu 25 projektů.

Graffiti zdobí zastávky MHD ve Zlíně | Video: Iva Nedavašková

Revitalizace mostu i zastávky na Jižních Svazích První místo v kategorii Malé projekty získal návrh „Revitalizace mostu na Benešově nábřeží u obchodu“, který obdržel 541 hlasů. Obnova, kterou navrhl Martin Antas, se týká rekonstrukce mostu, jehož současný stav je kvůli graffiti, tagům a špíně zanedbaný a esteticky nevyhovující. V kategorii Velké projekty zvítězil se 449 hlasy projekt „Rekonstrukce zastávky MHD Slunečná směr z města a její graffiti výzdoba“. Tento návrh předložil Ondřej Kuba s tím, že zchátralá zastávka na Jižních Svazích by měla projít celkovou rekonstrukcí. Současně navrhl její výzdobu formou umělecké graffiti malby. Čiperovu vilu čeká rekonstrukce. Vznikne tam kulturní a kreativní centrum A s velkou pravděpodobností se za Jižních Svazích zase „vyřádí“ streetartový umělec Michal Filák. „S prací mladého výtvarníka známého pod uměleckým jménem ProroK jsme velmi spokojeni, mural v Dlouhé ulici má pozitivní odezvu i u občanů. Vytipovali jsme ve městě více nevzhledných míst, které bychom mohli podobným způsobem oživit,“ uvedl náměstek primátora pro oblast majetku a rozvojových ploch Pavel Brada. Filák alias ProroK už ozdobil v rámci projektu Tvoříme Zlín zastávku Česká. Tam zlepšuje náladu při čekání na trolejbus výzdoba s dětskými obličeji a usmívajícími se tvářemi. Cvrkot v Dlouhé ulici pozorují známé tváře ze Zlína Další z prostor, které má umělec na kontě, je plocha u železniční tratě v Dlouhé ulici. Těm, kteří tudy procházejí nebo projíždějí, zde dělají společnost významné osobnosti spojené s krajským městem. Cvrkot města tak pozorují Vladimír Karfík, Antonín Baťa, Tomáš Baťa, Antonín Bajaja, František Gahura, Hermína Týrlová, Karel Zeman, Otto Wichterle, Emil Zátopek, Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka. 1/13 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Známé osobnosti dohlížejí na život Zlíňanů. 2/13 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Známé osobnosti dohlížejí na život Zlíňanů. 3/13 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Známé osobnosti dohlížejí na život Zlíňanů. 4/13 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Známé osobnosti dohlížejí na život Zlíňanů. 5/13 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Známé osobnosti dohlížejí na život Zlíňanů. 6/13 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Známé osobnosti dohlížejí na život Zlíňanů. 7/13 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Známé osobnosti dohlížejí na život Zlíňanů. 8/13 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Známé osobnosti dohlížejí na život Zlíňanů. 9/13 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Známé osobnosti dohlížejí na život Zlíňanů. 10/13 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Známé osobnosti dohlížejí na život Zlíňanů. 11/13 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Známé osobnosti dohlížejí na život Zlíňanů. 12/13 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Známé osobnosti dohlížejí na život Zlíňanů. 13/13 Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Známé osobnosti dohlížejí na život Zlíňanů. Tvoříme Zlín O vítězných návrzích rozhodovala veřejnost od 6. do 26. listopadu. Mezi vítězné projekty se rozdělí o dva miliony korun více než v minulých letech. Nově na realizaci město vyčlenilo celkem sedm milionů korun. Takzvané malé projekty získají tři miliony, přičemž ná­klady na jeden projekt mohou dosáhnout ma­ximálně 750 tisíc korun včetně DPH. Čtyři miliony se pak přidělí na takzva­né velké projekty, jejichž realizační náklady přesáhnou 750 tisíc korun, ale zároveň ne­překročí částku dva miliony včetně DPH.

