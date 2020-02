„V tom videu vystupujete jako někdo, kdo Památník Tomáše Bati zachránil. Tímhle výrokem jste urazil a znevážil práci mnoha lidí, ze zlínské radnice, z Nadace Tomáše Bati, rodiny Baťů, Ministerstva kultury, architektů, stavařů i řady představitelů města Zlína včetně mě, kteří se skutečně o obnovu památníku zasadili. Ale to lidé ve Zlíně naštěstí dobře ví. Slušný člověk by ale všem těmto lidem poděkoval,“ zlobí se Miroslav Adámek.

Podle jeho vyjádření to, že je Památník Tomáše Bati obnoven, je výsledek tvrdé práce mnoha lidí.

„Vy mezi ně nepatříte, vy se jen hrdě hlásíte k výsledku a úspěchu někoho jiného. Za to byste se měl omluvit lidem, kteří na obnově památníku tvrdě pracovali – a k této omluvě vás vyzývám,“ zdůraznil současný náměstek primátora.

Z vyjádření Miroslava Adámka plyne, že stát zaplatil prostřednictvím ministerstva kultury 32 milionů korun, 600 tisíc korun vybrali Zlíňané a zbytek byl hrazen z rozpočtu města.

„Na Památník Tomáše Bati jste neposlal nic, na jeho rekonstrukci nám přišlo z Ministerstva kultury od tehdejšího pana ministra Daniela Hermana 32 milionů korun. Ale přiznám vám, že jste se o památník zajímal a měl snahu pomoci, protože jste viděl, že přípravy finišují. Jako ministr financí jste asi měl přímluvné slovo. Jen ta částka nesedí. A určitě nebyla od vás, šlo o peníze daňových poplatníků, tedy nás všech,“ důrazně vysvětluje „na dálku“ premiéru Babišovi Miroslav Adámek.

Podle něj proběhla první jednání k obnově památníku již v roce 2001, pak následovaly další přípravy, včetně přestěhování Filharmonie Bohuslava Martinů z Domu umění do Kongresového centra.

„Já do procesu vedoucímu k obnově vstoupil jako primátor Zlína v roce 2012. Navázal jsem na předchozí činnost kolem Památníku. Připojil jsem se k týmu lidí, uskutečnili jsme řadu jednání, chystal se projekt, uspořádali jsme veřejnou sbírku Zlíňané sobě. Potřebovali jsme tu částku 57 767 125 Kč dát dohromady, protože vy jste nám ji rozhodně neposlal. Vy jste se poté jen přijel na obnovovaný památník podívat, strávil jste v něm tak 10 minut, stačil mě a další lidi pomluvit a urazit a spěchal jste dál,“ vytkl Andreji Babišovi bývalý primátor Adámek.

Podle vyjádření tiskového odboru premiéra, jej toto prohlášení zasáhlo a dotklo se jej.

Premiér Andrej Babiš proto pro Zlínský deník zaslal svou reakci.

„Památník Tomáše Bati jsem navštívil 29. května 2015. Byl v totálně zchátralém stavu a sám primátor, který byl tou dobou už 4,5 roku ve funkci, deklaroval, že na jeho opravu nemá finanční prostředky. Protože pan Baťa je pro mě podnikatelská ikona, slíbil jsem pomoc a zavolal jsem ministra kultury, že najdu peníze na opravu památníku v rozpočtu ministerstva financí, což se i stalo. 5. prosince 2015 jsme převedli rozpočtovým opatřením 32 milionů korun z ministerstva financí v prospěch ministerstva kultury. Ministerstvo kultury postupně tuto částku vyplatilo v letech 2017 a 2018 a je jasné, že bez ní by nikdy nebyl zrekonstruovaný,“ vysvětluje způsob financování příspěvku od státu Andrej Babiš pro Deník.

„Nic si nepřivlastňuji, ničím se nechlubím, jen popisuji stav věcí, jak se staly. A pan primátor teď bohužel neříká pravdu. A dobře to ví. Přesto se už na jedné demonstraci proti mně tímto projektem chlubil. A když už píše o dalších projektech. Jsem velice rád, že pan náměstek slibuje Zlíňanům rekonstrukci stadionu a kina bez pomoci státu. I když mám teda pocit, že se od mojí poslední návštěvy s kinem moc nepohnulo a od roku 2016 je zavřené.” reagoval Andrej Babiš na výtky Miroslava Adámka.

Památník sloužil v posledních desetiletích jako Dům umění. Nyní se mu vrátil vzhled z 30. let minulého století, kdy byl nazýván „skleněným krystalem“ a stal se jedním ze symbolů Zlína.



Jeho plášť tvoří téměř tisíc skleněných tabulí o rozměrech 90 x 150 centimetrů, interiér je laděn do trikolóry: podlahy jsou červené, vnitřní stěna schodiště modrá, sloupy a stropy bílé. Vrátila se do něj i maketa letadla Junkers F 13, ve kterém přišel v roce 1932 o život Tomáš Baťa, zakladatel slavného obuvnického impéria.



Stroj byl postaven v měřítku 1 : 1, oproti originálu je maketa jiná pouze v tom, že nemá motor a interiér pro pasažéry.



Celkové náklady na obnovu Památníku Tomáše Bati přesáhly 50 milionů korun, z toho si samotná obnova Památníku vyžádala 42,5 milionů.



Největší část pokryla dotace Ministerstva kultury ve výši 32 mil. Kč. Přispěly také firmy a veřejnost, prostřednictvím sbírky nazvané Zlíňané sobě zaslali cca 600 tisíc korun.



Zbývající částku hradilo město Zlín ze svého rozpočtu. Rekonstrukci začaly v roce 2016, nově se památník otevřel v květnu 2019.