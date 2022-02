Pro Jakuba Gureckého vytvořili na Gymnáziu Zlín kam chodil, pietní místo

Gymnázium Zlín na Lesní čtvrti ve Zlíně se zahalilo do smutku. Všechny studenty a personál školy zarmoutila zpráva o tragické smrti studenta školy Jakuba Gureckého. Mladý, talentovaný motocyklový závodník zemřel v pondělí 7. února ve věku pouhých 16 let po nehodě na tréninku na Slovensku. Osudným se mu stal náraz do pevné překážky.

Pro Jakuba Gureckého vytvořili na Gymnáziu Zlín kam chodil, pietní místo. | Foto: Deník/Jana Vozárová

V pátek nechalo vedení školy připravit ve vestibulu gymnázia pro Jakuba pietní místo, kde se s ním mohou studenti po návratu z jarních prázdnin i personál školy rozloučit s posledními slovy, zapsanými do pamětní knihy.