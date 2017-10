„Pro spoustu mých vrstevníků není politika „cool“, říká mladý kandidát

Jeho otec pochází z Ukrajiny, kde je otevřená válka. I proto se začal zajímat o politiku prakticky od dětství. Nyní jednadvacetiletý Lukáš Činč kandiduje za stranu TOP 09 z devatenácté pozice stejnojmenné kandidátky v blížících se volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Je tak jedním z několika nejmladších, kteří se pod kandidátky nezdráhali podepsat a tím se tak ucházejí o post.

„To, co se na Ukrajině děje ve vztahu k oligarchům a Rusku, pro nás musí být varováním. Na základce jsem se chtěl odstěhovat do USA. Tehdy jsem u nás viděl jen špatné stránky. Utéct by ale bylo zbabělé. Proto se chci postavit výzvám a pokusit se změnit věci k lepšímu,“ říká pro Deník mladý kandidát.

Málokdo si podle něj uvědomuje, že právě politika rozhoduje o naší budoucnosti.

„Naši rodiče bojovali v roce 1989 za svobodu. Když tu svobodu máme, musíme ji využít. Proto se v politice aktivně angažuji rok, tedy od svých dvaceti let,“ konstatuje mladík.

Lukáš Činč se chce v politice hlavně postavit výzvám a pokusit se změnit věci k lepšímu. Jím vybraná strana mu byla sympatická právě kvůli postoji k Ukrajině. Otevřeně říká, že tam válka je.

„Ujistil jsem se, že TOP 09 je stranou slušných lidí, ke kterým se rád přidám. Příkladem může být třeba úspěšný starosta Holešova Rudolf Seifert,“ poukazuje.

Politici podle něj v minulosti udělali spoustu chyb v tom, že lidem jsou pomalu osekávány svobody, ale nikdo si toho nevšímá. Až si to uvědomí, může být pozdě. Spousta lidí se proto nostalgicky dívá na dobu komunismu.

„Tu považuji za naprosto zvrácenou a neslučitelnou s 21. stoletím. Další se vezou na vlně populismu. Věřím ale, že mladí k volbám přece jen přijdou a budou volit demokratické strany, které nestaví svůj úspěch na strachu,“ vysvětluje.

Pro spoustu jeho vrstevníků není politika prý dost „cool“. Tady selhalo podle něj i školství, které se politikou zabývá jen omezeně. Někteří studenti ani nevědí, jak se volí. Přitom tím dnes mohou utvářet budoucnost, ve které budou žít. Skloubit politiku se školou se dá bez problémů.

„V kraji jsme s několika lidmi založili TOP tým a snad se nám daří mladé lidi k účasti na politice motivovat,“ podotýká.

Nyní například připravuje projekt, ve kterém bude spolužákům vysvětlovat důležitost voleb.

Lukáš Činč se jinak při studiu snaží relaxovat coby muzikant hlavně hudbou.

„Na zkoušce nebo koncertu se vždycky odreaguji. Pokud ale zrovna nedržím kytaru, miluji, když si můžu pro sebe, nebo pro přátele uvařit nějakou specialitu,“ dodává.