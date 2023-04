Bezplatné zpřístupnění církevních památek, to je smyslem projektu Otevřené brány. Letos se veřejnosti otevřou popatnácté, a to od pondělí 1. května. V minulém roce využilo bezplatný výklad průvodců téměř 93 tisíc návštěvníků.

V letošním ročníku projektu Otevřené brány mohou lidé navštívit na tři desítky sakrálních památek. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

„Otevřené brány si získaly oblibu veřejnosti a jsou zajímavým turistickým cílem Zlínského kraje. Kostely zařazené do projektu poskytují příležitost poznat jejich architektonické i duchovní bohatství i jedinečné příběhy svědčící o bohaté historii. Za Otevřenými branami najde návštěvník především místa ztišení, naslouchání a zamyšlení,“ uvedla radní kraje pro kulturu Zuzana Fišerová.

Kde nabít elektrokolo a kam na trail? Poradí mapa pro bikery

Projekt organizuje Zlínský kraj společně s partnery už od roku 2009. V prvním roce se do něj zapojilo 9 farností. Postupně se k myšlence přidávali další partneři z řad evangelické církve, farností, měst, obcí a církevních matic. V letošním ročníku bude zpřístupněno celkem 30 sakrálních památek. Všechny prohlídky jsou zdarma a povede je odborně vyškolený průvodce.

VIDEO: Pusťte si Baťu, Hanzelku, Zátopka či Zemana. Zlín má svůj poeziomat

V neděli 30. dubna v 16 hodin se v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě uskuteční slavnostní zahájení programu. Zúčastní se představitelé Zlínského kraje a města Uherský Brod, zástupců Římskokatolické farnosti Uherský Brod i zástupců Československé církve husitské.

Účast přislíbil i biskup Olomoucké arcidiecéze Josef Nuzík. Kulturní program slavnostního zahájení připravili učitelé a žáci Základní umělecké školy Uherský Brod.

Přehled zpřístupněných památek a jejich otevíracích dob:



Francova Lhota – kostel sv. Štěpána Uherského

květen, červen, září: So 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 12.00-18.00

červenec-srpen: Po-So 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 12.00-18.00



Holešov – kostel Nanebevzetí Panny Marie

květen-září: So 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00



Holešov – kostel sv. Anny

květen-září: So 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00



Chropyně – kostel sv. Jiljí

květen-září: So 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00



Kroměříž – kostel sv. Jana Křtitele

květen a září: So 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00

červen-srpen: Út-So 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00



Kroměříž – kostel sv. Mořice

květen a září: So 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00

červen-srpen: Út-So 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00



Kroměříž – kostel Nanebevzetí Panny Marie

květen a září: So 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00

červen-srpen: Út-So 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00



Lešná u Valašského Meziříčí - kostel sv. Archanděla Michaela

květen-září: So-Ne, Sv. 10.00-12.00 a 13.00-17.00



Luhačovice – kostel sv. Rodiny

květen-srpen: Út-Čt 9.00-12.00 a 13.00-17.00, Pá 9.00-12.00 a 13.00-15.00, So 9.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00

září: Pá 9.00-12.00 a 13.00-15.00, So 9.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00



Pohořelice – kostel sv. Jana Nepomuckého

květen-září: So, Sv. 10.00-12.00 a 14.00-18.00, Ne 14.00-18.00



Pozlovice – kostel sv. Martina

květen-září: So, Sv. 12.00-18.00, Ne 13.00-17.00



Provodov – poutní kostel Panny Marie Sněžné

květen-září: So 10.00-12.00 a 13.00-16.00, Ne 12.00-14.00 a 15.30-17.00



Rajnochovice – kostel Narození Panny Marie

květen-září: So 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00



Rožnov pod Radhoštěm – kostel Všech svatých

květen: So 09.00-16.00, Ne 12.00-16.00

červen-září: Út-So 09.00-16.00, Ne 12.00-16.00



Střílky – kostel Nanebevzetí Panny Marie

květen-září: So 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00



Štípa – poutní chrám Narození Panny Marie

květen-září: Út-So 10.00-17.00, Ne 13.00-17.00



Tečovice – kostel sv. Jakuba Většího

květen-září: So 9.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00



Uherský Brod – kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

květen-září: So 9.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00



Uherské Hradiště – kostel sv. Františka Xaverského

květen, červen, září: So 9.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00

červenec-srpen: Út-So 9.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00



Uherské Hradiště – kostel Zvěstování Panny Marie

květen, červen, září: So 9.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00

červenec-srpen: Út-So 9.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00



Velká Lhota – toleranční kostel Českobratrské církve evangelické

květen, červen, září: So 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00

červenec-srpen: Út-So 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00



Velké Karlovice – kostel Panny Marie Sněžné

květen, červen, září: So 10.00-17.00, Ne 11.30-17.30

červenec-srpen: Po-So 10.00-17.00, Ne 11.30-17.30



Vizovice – kostel sv. Vavřince

květen-září: So 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00



Zašová – kostel Navštívení Panny Marie

květen-září: So 9.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00



Zlín – Evangelický kostel ve Zlíně

květen-září: So, Ne 9.00-12.00 a 13.00-17.00



Zlín – kostel sv. Filipa a Jakuba

květen-září: So, Sv. 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00