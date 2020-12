"Bude to poprvé v historii obchodní a zábavního centra. Potěšit je však může vánoční výzdoba," uvedla ve zprávě zaslané médiím mluvčí obchodního centra Kateřina Martykánová.

„I když nás to velmi mrzí, s tradiční mikulášskou družinou se letos u nás nesetkáte. Z důvodu platných nařízení vlády konání akcí v jeden okamžik pro více než 10 osob ve vnitřních prostorách, to není možné,“ uvedl výkonný ředitel centra Jiří Kratochvíl a dodal: „Pro zlobivé děti je to jistě dobrá zpráva. Těm co byly celý rok hodné, snad udělají radost alespoň hraví medvídci z vánoční výzdoby, na které se mohou chodit dívat až do poloviny ledna.“

V hlavní galerii totiž ani letos nechybí bohatá vánoční dekorace včetně velkého vánočního stromu, který je společně s výzdobou ochozů a celé pasáže, laděný do zlatých a stříbrných barev.

Tradiční interiérové dekorace doplňují jako každoročně právě i roztomilé dekorace pro nejmenší návštěvníky. Tentokrát se mohou děti těšit z velkých plyšových medvědů, kteří se kromě pohyblivého obřího medvěda, zabydleli také na závěsných ozdobách v hlavní galerii. V prvním patře si v zátiší medvídka s velkým dárkem mohou návštěvníci pořídit fotografie na památku.

Stejně jako v předchozích letech je výzdoba umístěna nejen uvnitř, ale po setmění září také z venkovního osvětlení centra ze strany z Náměstí Míru a z ulice Dlouhé. K vidění zde bude až do poloviny ledna.