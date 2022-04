„Věřím, že to není naposledy, co děláme takovou procházku. Téma zlínských vil je krásné, určitě ho budeme opakovat víckrát,” řekla průvodkyně procházkou Lucie Šmardová.

Cestovatel Miroslav Zikmund zemřel loni v prosinci, interiéry domu jsou stále téměř nedotčené a nejsou zatím připravené pro návštěvníky. Proto procházka probíhala pouze po zahradách a exteriérech vil Zikmunda i Hanzelky.

Během života cestovatele do vily zavítaly slavné osobnosti a přinesly s sebou nejzajímavější příběhy.

„Bylo to útočiště nejen pro pana Zikmunda, ale i řadu jeho blízkých. Namátkou když zmíním Václava Havla, Ludvíka Vaculíka, Soňu Červenou, Karla Hegera, Miloše Formana, Jiřího Menzela, Danu a Emila Zátopkovi, prezidenta Antonína Zápotockého a řadu dalších. I když STB hlídala Miroslava Zikmunada, dostali se jen k horní bráně a dál už neviděli. Zahrada, tím že byla obrostlá a schovaná, byla skvělým útočištěm. Měli tady všichni klid a pokoj a mohli se svobodně nadechnouti,” popsala ředitelka Nadačního fondu Zikmundova vila Magdalena Hladká.

Komentovaná procházka měla u návštěvníků velmi pozitivní ohlas.

Zlínský majáles? UDG, Jakub Děkan a květinový průvod

„Líbilo se mi to moc. Byla jsem tady poprvé, tak jsme ráda, že jsem to poznala. Těším se, že se podívám do vily, až bude otevřená,” řekla o prohlídce návštěvnice Eva Kostková. Otevření interiéru by se podle Magdaleny Hladké mohlo uskutečnit ještě letos, nejpozději příští rok.

Nadační fond Zikmundovi vily se nadále zapojuje do kulturního dění ve Zlíně.

„Chystáme na podzim výstavu s názvem Takový jsme byli, o historii a vývoji Zlína. Mnozí z vás můžete mít doma něco, co by nás zajímalo, fotografie nebo předměty, dávné a nedávné historie. Pokud myslíte, že by bylo dobré se na ty věci podívat, popřípadě by bylo možné je zapůjčit, byly bychom moc rádi, pokud byste nás kontaktovali,” vyzval návštěvníky současný majitel Zikmundovi vily Čestmír Vančura.

Tyto materiály sbírá vedoucí Galerie Václava Chada na Zlínském zámku Miroslava Ptáčková nebo přímo Nadační fond Zikmundovi vily.

Autor: Ivana Sochová