Zlín - Dům dětí a mládeže Astra vmístní části Příluky zatím město Zlín neprodá. Obudovu projevilo zájem několik investorů scílem zřídit vní byty, to však vyvolalo nesouhlas utamních obyvatel. Radní tedy budou uvažovat onovém využití domu a pozemků vjehookolí.

Zastupitelé nejdříve v září prodej objektu, v němž původně sídlila mateřská škola, schválili. Na veřejné besedě s občany Příluk se však setkali se zamítavým stanoviskem. Své původní usnesení tedy radní zrušili.

„Názory lidí vypovídaly o tom, že by chtěli mít v budově prostory pro volný čas. Dům je v technicky velmi špatném stavu a jeho rekonstrukce by vyšla přibližně na padesát milionů korun. Na to by však radnice nyní těžko sháněla finance. Nově tedy stanovíme, co by bylo dobré v domě zřídit. Poté nabídneme objekt investorům znovu, ale s podmínkou, že jedno patro uvolní například pro volnočasové činnosti,“ objasnil náměstek primátorky Hynek Steska.

Právě tato varianta se prý původnímu zájemci nezamlouvala. Kromě budovy hodlá radnice nově i popřemýšlet, jak by se daly využít plochy kolem objektu.

Co se týče původního pracoviště mateřské školy, rozšířil magistrát školku na Bartošově čtvrti, kam mohlo devět rodin své děti umístit. Oprava původní by ji totiž vyšla na sedm milionů.