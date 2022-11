Víkend plný filmů, sobotní večer připraví mejdan s noční projekcí

V pátek 11. listopadu filmové ateliéry navštíví režisér Tomáš Nohejl se snímkem Okupace, následovat bude beseda. V sobotu 12. listopadu přijede režisér Dan Svátek. Kromě oceňovaného filmu Úsměvy smutných mužů uvede mimořádnou projekci rozpracovaného filmu Dvě slova jako klíč, opět podle knihy Josefa Formánka.

„Mohu vám s naprostou jistotou říct, že je to něco, co dlouho v české kinematografii nevzniklo,“ říká o filmu Jaroslav Dušek, představitel jedné z hlavních rolí. „Film má neobyčejný obrazový záběr a provedení. Je to film, na který nezapomenete, film, který se vám opře do srdce.“

Po skončení projekce se mohou fanoušci setkat s Danem Svátkem i Josefem Formánkem na besedě. Od 21 hodin bude následovat filmová party v nově zrekonstruovaném filmovém ateliéru s noční projekcí, kterou připravily týmy Zlín Film Festivalu, Kouzelné animace, IS Produkce a Filmového uzlu.

V neděli 13. listopadu uzavřou program snímky Filmový dobrodruh Karel Zeman a Poslední závod a poté beseda s jejich režisérem Tomášem Hodanem.

Součástí všech přednášek s tvůrci bude i společná procházka po filmových ateliérech se závěrečným překvapením. Vstupné na jednotlivé filmové projekce, exkurze, besedy i filmovou party je vždy 99 korun a lze jej zakoupit pouze on-line.